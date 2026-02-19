Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε 17χρονος το βράδυ στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή του ανηλίκου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένας σουγιάς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.

