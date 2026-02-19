Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.
Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.
Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών. Με την απόφαση αυτή είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση υγειονομικών διατάξεων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
