Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών

Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο που διενήργησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών. Με την απόφαση αυτή είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση υγειονομικών διατάξεων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



