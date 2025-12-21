Πάτρα: Σύλληψη γυναίκας-μέλους συμμορίας που διέπραττε απάτες – Εξιχνιάστηκαν 4 υποθέσεις με λεία ανω των 125.000 ευρώ

Συνελήφθη μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε  απάτες σε βάρος πολιτών. Εξιχνιάσθηκαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις απατών. Η εγκληματική ομάδα απέσπασε περισσότερα από 125.000 ευρώ σε μετρητά και χρυσές λίρες.

21 Δεκ. 2025 11:59
Pelop News

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών συνέλαβαν χθες το πρωί στην Πάτρα μία ημεδαπή γυναίκα, ως μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με τη συνολική ζημία να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος σε βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων, όπου είχαν πωλήσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κλεμμένα κοσμήματα.

Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, προέκυψε ότι η κατηγορούμενη ως μέλος εγκληματικής ομάδας, συμμετείχε σε τέσσερις περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, που διαπράχθηκαν στις 25-11-2025 και στις 15-12-2025 στην Πάτρα, κατά τις οποίες οι κατηγορούμενοι απέσπασαν από τα θύματα τους, -31.500- ευρώ, -95- χρυσές λίρες αξίας -93.100- ευρώ και διάφορα κοσμήματα συνολικής αξίας 1.300 ευρώ περίπου.

Ως προς τη μεθοδολογία, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσποιούμενοι τους ιατρούς ή τα τέκνα των παθόντων με το πρόσχημα τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα και άμεσης ανάγκης για χειρουργική επέμβαση ή προμήθειας ιατρικών υλικών, απαιτούσαν από τους παθόντες χρήματα ή κοσμήματα.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της κατηγορούμενης οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν -25- χρυσές λίρες και το χρηματικό ποσό των 1.780 ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε σε ενεχυροδανειστήριο στην Πάτρα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αφαιρεθέντα κοσμήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

