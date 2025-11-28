Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα

Τα νομίσματα θα σταλούν σε ειδικούς του υπουργείου Πολιτισμού για αξιολόγηση, τόσο ως προς τη γνησιότητά τους όσο και ως προς τη χρονολόγηση.

28 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Αστυνομικοί του τμήματος αρχαιοκαπηλίας από την Αθήνα, συνέλαβαν μια γυναίκα στην περιοχή της πλατείας Ολγας στην Πάτρα, μετά από οργανωμένη επιχείρηση που είχε στηθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι Αρχές είχαν λάβει πληροφορίες για πιθανή κατοχή αρχαίων αντικειμένων και την προσέγγισαν μέσω του διαδικτύου, προσποιούμενοι τους αγοραστές.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χθες, όταν η γυναίκα εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο σημείο, με σκοπό να διαθέσει σε δήθεν αγοραστή 72 νομίσματα, τα οποία θεωρούνται αρχαία. Αστυνομικοί επενέβησαν την ώρα της συναλλαγής, τη συνέλαβαν και κατάσχεσαν τα ευρήματα. Τα νομίσματα θα σταλούν σε ειδικούς του υπουργείου Πολιτισμού για αξιολόγηση, τόσο ως προς τη γνησιότητά τους όσο και ως προς τη χρονολόγηση. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι πρόκειται για αντικείμενα χαμηλής ποιότητας, ωστόσο η επίσημη έκθεση θα δοθεί μετά την εξέτασή τους, από αρχαιολόγους.

