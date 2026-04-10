Πάτρα: Συναγερμός στην οδό Κορίνθου από φωτιά σε σπίτι, στο σημείο το ΕΚΑΒ ΦΩΤΟ
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ
Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Πάτρας, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Κορίνθου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε σε στρώμα εντός της κατοικίας. Η παρέμβαση των αρχών ήταν ακαριαία, με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβηστεί πριν επεκταθεί στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού ή σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες εντός του σπιτιού βρισκόταν μια κυρία, η οποία χρειάστηκε την παροχή πρώτων βοηθειών.
