Πάτρα: Συναυλία της Μικτής Χορωδίας της Πολυφωνικής στην Κηφισιά

Αναχωρεί το Σάββατο για την Κηφισιά, η 60μελής Μικτή Χορωδία της «Πολυφωνικής», προσκαλεσμένη του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απόλλων Μουσηγέτης», προκειμένου να δώσει συναυλία από κοινού με τη χορωδία: «Η ηχώ των καταρρακτών», του Φιλοπρόοδου Συλλόγου Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος».

Η συναυλία, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κηφισιάς «Δήμαρχος Βασίλης Γκατσόπουλος» (Μυρσίνης και Διονύσου) το Σάββατο το απόγευμα στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η ΜΙΚΤΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με τα Πολιτιστικά δρώμενα της Κηφισιάς, θα ερμηνεύσει τα έργα: «ΠΛΕΝΩ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΡΕΜΑ», του ΝΙΚΟΥ ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ, από τη «Γέρμα» του Federico Garcia Lorca, στίχοι: ΤΖΕΝΗ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ, Solo alto: Αθανασία Παπασταύρου, «ΣΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ», του ΝΙΚΟΥ ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ, από την ταινία: «Οι ακροβάτες του κήπου», στίχοι: ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΑΓΔΕΛΕΝΗΣ, Solo soprano: Νάντια Ζέρβα, Solo alto: Αθανασία Παπασταύρου,«AMOR, AMOR», του ΝΙΚΟΥ ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ, από την παράσταση: «Επικίνδυνες Σχέσεις», επεξεργασία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ,

«Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ», του ΝΙΚΟΥ ΚΥΠΟΥΡΓΟΥ, στίχοι: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ, επεξεργασία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ, Solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου, «ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ», του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, στίχοι: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΟΝΑΣ, επεξεργασία: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΣ, «ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΣΕ ΠΑΡΩ ΕΓΩ», του ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙ, στίχοι: BERTOL BRECHT, από το έργο: «Ο κύκλος με την κιμωλία», μετάφραση: ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ, επεξεργασία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ, «OVER THE RAINBOW», του HAROLD ARLEN, διασκευή: CARSON ROTHROCK, επεξεργασία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Solo mezzo soprano: Μαριλένα Νησίδη, «DANA DANA», του LAJOS BARDOS, παραδοσιακό Ουγγαρίας, «CAN’T HELP FALLING IN LOVE», των

GEORGE WEISS, HUGO PERETTI, LUIGI CREATORE, διασκευή: ROBERT LONGFIELD, επεξεργασία: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, «GOOD NIGHT, SWEETHEART», των CALVIN CARTER, JAMES HUDSON, στίχοι: ROBERT SUND, Solo soprano: Χρύσα Πανταζοπούλου.

Στο τέλος της συναυλίας και οι δύο χορωδίες, θα ερμηνεύσουν το έργο: «ΑΡΝΗΣΗ» (Στο περιγιάλι το κρυφό), του ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ, στίχοι: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ, επεξεργασία: AGNETA SKOLD- CHRISTIAN LJUNGGREN.

Τη χορωδία θα διευθύνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Οργανισμού, Μο Σταύρος Σολωμός. Πιάνο θα παίξει η καθηγήτρια του Ωδείου της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Λούση Χριστοδούλου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News