Πάτρα: Συναυλίες, θέατρο Σκιών και παιδικές δράσεις στην πρώτη εβδομάδα των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου

Το Δημοτικό Ωδείο, τα εικαστικά εργαστήρια, οι παιδικές γιορτές και το Θέατρο Σκιών συνθέτουν τον κορμό των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων για το διάστημα 14–20 Δεκεμβρίου, με ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε σχολεία, πλατείες και πολιτιστικούς χώρους της πόλης.

12 Δεκ. 2025 12:49
Pelop News

Το Χριστουγεννιάτικο κοντσέρτο του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, οι εικαστικές κατασκευές, η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Χορευτικού Τμήματος, η Χριστουγεννιάτικη συναυλία κλασσικής μουσικής  του Δημοτικού Ωδείου, η γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, η προβολή ταινιών και οι παραστάσεις θεάτρου Σκιών, κυριαρχούν την πρώτη εβδομάδα των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για των εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το πρόγραμμα για το διάστημα Κυριακή 14 έως και το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/12              

*Θέατρο Σκιών – Αριστοτέλης  Μακρής – «Ο καραγκιόζης στο σπίτι της Κοκκόνας»

16ο Δημοτικό Σχολείο  – ώρα 18.00

 ΤΡΙΤΗ 16/12             

*Δημιουργίες-κατασκευές από τους καθηγητές του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 18.00

ΠΕΜΠΤΗ 18/12          

*Συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάτρας

Συμμετέχουν το σύνολο κρουστών ΚΡΟΥΣΙΣ, η Παιδική Χορωδία, η Προ παιδική Χορωδία,Φωνητικό Σύνολο, η Χορωδία και η Ορχήστρα Δωματίου.

Royal Theatre – ώρα 20.00.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/12              

*Χριστουγεννιάτικη γιορτή Χορευτικού Τμήματος Δήμου Πατρέων

Πλατεία Εργατικών Κατοικίων Ταραμπούρα – ώρα 18.00

* Χριστουγεννιάτικη συναυλία από την τάξη βιολιού της Μαριάννας Σαφάροβα                                

Αίθουσα Συναυλιών Δημοτικού Ωδείου – ώρα 19.30

 ΣΑΒΒΑΤΟ  20/12              

*Δημιουργίες – κατασκευές από τους καθηγητές  του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Πατρέων

Πλατεία Γεωργίου – ώρα 17.00

 *Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Πολυχώρος Πολιτισμού «Ιχθυόσκαλα» – ώρα 17.00

*Θέατρο Σκιών – Κωνσταντίνος Λαλιώτης «Ο Καραγκιόζης και το σκανταλιάρικο ξωτικό»

41ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 18.00

*Προβολή Ταινίας «Η Μεγάλη περιπέτεια στα χιόνια/Αποστολή Κατμαντού: Οι Περιπέτειες της Νέλι και του Σάιμον»

25ο Δημοτικό Σχολείο – ώρα 19.00

