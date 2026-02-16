Πάτρα: Συνεδρίασε το ΠΕΣΟΠΠ για την κακοκαιρία

Όπως έκανε γνωστό πριν λίγο ο Αντιπερειφερειάρχης Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, το βράδυ της Δευτέρας έγινε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας ενόψει της κακοκαιρίας.

«Βρισκόμαστε σε συντονισμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς λόγω των καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή μας.

️Καλούμε τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους» ήταν το μήνυμα του Ζαϊμη μετά την σύσκεψη με τα μηχανήματα της Περιφέρειας να είναι έτοιμα για να παρέμβουν.

