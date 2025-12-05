Πάτρα: Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου και ώρα 9 το πρωί η Δημοτική Επιτροπή στο κτίριο Λαδόπουλου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΔΕΥΑΠ, ετών 2026-2029 (εισηγητής: Διονύσιος Κλάδης – Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ)

Έγκριση αποδοχής ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Πάτρας – Β’ Φάση» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Γανός – Αρμ. Δ/ντής)

Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση και σύνταξη των όρων Διακήρυξης της αριθ. 19/2025 Μελέτης για την «Προμήθεια κεντρικών εξυπηρετητών (servers) για το σύστημα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου Πατρέων και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού δαπάνης 188.157,60€ (με Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Γανός – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από τoν υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου Πατρέων στην Έκθεση Smart City Expo Worlg Congress στην Βαρκελώνη (Ισπανία) στις 4-6 Νοεμβρίου 2025). (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση κοπής δέντρων στην Πλατεία Ωκεανιδών στην περιοχή Παραλίας Προαστίου (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση α) των αριθ. 14129/11-09-25 (ΑΔΑ:ΡΓΣΒΩΞΙ-ΟΡΟ), 14130-11/09/2025 (ΑΔΑ: ΡΩ7ΕΩΞΙ-ΧΣΖ), 14131/11/09/2025 (63ΒΒΩΞΙ-ΧΩ1), 14134-11/09/2025 (ΡΞ3ΞΩΞΙ-Μ95), 14136-11/09/2025 (Ρ1ΥΘΩΞΙ-Ξ40) Αποφάσεων Δημάρχου, β) της αριθ.53/2025 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου – Τμήμα Πρασίνου, γ) του από 01/12/25 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών και ως εκ τούτου την ανάδειξη «οριστικών αναδόχων» της κατεπείγουσας διαδικασίας για την «Προμήθεια υλικών άρδευσης λόγω εκτάκτων αναγκών για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από δασική πυρκαγιά» (CPV: 43323000-3), με συνολικό προϋπολογισμό 672,66 € (με ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ ( χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2 ος Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2 Α.Π.Ε.) Αρχικής Σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής) Έγκριση 1 ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατειών και ελεύθερων χώρων (Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «Κατασκευή – Διαμόρφωση πλατειών και ελεύθερων χώρων (Πλατεία Ελλήνων Μουσουργών)» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής) Απόδοση υπολόγου εντάλματος προπληρωμής που αφορά σε τέλη ταξινόμησης ΚΤΕΟ (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου για πληρωμή «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας Καθαριότητας – τέλη ταξινόμησης – ΚΤΕΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης Πετρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή της Δημοτικής Κοινότητας Ψαθοπύργου έτους 2025, για επείγουσες και έκτακτες ανάγκες (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την ανάγκη της διαδικασίας πληρωμών α) στην ALPHA BANK, με δικαιούχο: Δήμος Πατρέων/REUSE (“Sustainable Solutions for promoting REsponsible consUmption and waSte reduction in municipalitiEs of the programme area” και Ακρωνύμιο «RE-USE”) β) στην ALPHA BANK, με δικαιούχο: Δήμος Πατρέων/NBS4RESILIENCE (“Nature-Based Solutions for Climate Resilience” – «Λύσεις Βασισμένες στη Φύση για τη Κλιματική Ανθεκτικότητα» και Ακρωνύμιο: NBS4RESILIENCE) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Λ.Βασιλείου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ., συνολικού ποσού 21.836,00€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής ποσού 829,20€ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

Διαγραφή οφειλής ποσού 3,25€ και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΠΛΕΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημ. Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου) σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Β7406/2024 κλητηρίου θεσπίσματος στις 16/12/2025 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πατρών». (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Κ. Παπαδοπούλου – Νομική Σύμβουλος)

Έγκριση 6ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», ακύρωση των αριθ. 350/2028 και 552/2025 αποφάσεων της Δημοτικής Επιτροπής και ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Δ. Νικολάου – Αρμ. Δ/ντής)

