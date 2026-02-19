Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας με 25 καπνογόνα χειρός

Στη σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 25 καπνογόνα χειρός, τα οποία κατασχέθηκαν. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες και ο σκοπός κατοχής των συγκεκριμένων αντικειμένων.

