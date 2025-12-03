Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα

Στη σύλληψη μίας γυναίκας στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, εκτελώντας ένταλμα βίαιης προσαγωγής που είχε εκδοθεί από την Ανακρίτρια Πύργου για κατάθεση σχετικά με σειρά βαρέων κατηγοριών.

03 Δεκ. 2025 11:03
Pelop News

Συνελήφθη προχθές το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής της Ανακρίτριας Πύργου.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί προκειμένου η γυναίκα να εξεταστεί ως μάρτυρας για σοβαρά αδικήματα, που αφορούν απόπειρα βιασμού, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και απόπειρα παράνομης βίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω προβλεπόμενα.

