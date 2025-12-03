Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα

Συνελήφθη προχθές το πρωί στην Πάτρα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μια ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής της Ανακρίτριας Πύργου.

Το ένταλμα είχε εκδοθεί προκειμένου η γυναίκα να εξεταστεί ως μάρτυρας για σοβαρά αδικήματα, που αφορούν απόπειρα βιασμού, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και απόπειρα παράνομης βίας.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω προβλεπόμενα.

