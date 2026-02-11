Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε

Εισέβαλλε οπλισμένος σε σπίτι γειτονά του και τον απείλησε για να ανακαλέσει μήνυση σε βάρος του.

Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε
11 Φεβ. 2026 8:38
Pelop News

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, προχώρησαν στη συλληψη του δράστη που μπήκε σε σπίτι γείτονά του – το οποίο προ ημερών είχε διαρρήξει – και προτάσσοντας του όπλο, τον απείλησε, απαιτώντας ν’ ανακαλέσει τη μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του.

Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!

Πρόκειται για 24χρονο «γνωστό» πατρινό, που εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι Τρίτη 10/02/2026, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο σπίτι του, στην Ελληνος Στρατιώτου, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού έγινε κατ’οίκον έρευνα ωστόσο το όπλο δεν βρέθηκε. Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη βία, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και την Τετάρτη θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

