Πάτρα: Συνελήφθη ο οπλοφόρος εισβολέας σε σπίτι, που εντοπίστηκε
Εισέβαλλε οπλισμένος σε σπίτι γειτονά του και τον απείλησε για να ανακαλέσει μήνυση σε βάρος του.
Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, προχώρησαν στη συλληψη του δράστη που μπήκε σε σπίτι γείτονά του – το οποίο προ ημερών είχε διαρρήξει – και προτάσσοντας του όπλο, τον απείλησε, απαιτώντας ν’ ανακαλέσει τη μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του.
Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!
Πρόκειται για 24χρονο «γνωστό» πατρινό, που εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το μεσημέρι Τρίτη 10/02/2026, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, στο σπίτι του, στην Ελληνος Στρατιώτου, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας. Παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού έγινε κατ’οίκον έρευνα ωστόσο το όπλο δεν βρέθηκε. Ο ίδιος πάντως αρνείται τις κατηγορίες.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράνομη βία, διατάραξη οικογενειακής ειρήνης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και την Τετάρτη θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.
