Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς άδεια και πινακίδα

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πινακίδα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα στοιχεία τού είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, εξαιτίας τροχονομικών παραβάσεων που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

