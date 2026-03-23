Πάτρα: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς άδεια και πινακίδα

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών, έπειτα από έλεγχο στην Πάτρα. Ο άνδρας οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του χωρίς στοιχεία κυκλοφορίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για τροχονομικές παραβάσεις.

23 Μαρ. 2026 12:00
Pelop News

Ένας ημεδαπός άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών, στο πλαίσιο τροχονομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του χωρίς τα προβλεπόμενα στοιχεία κυκλοφορίας, δηλαδή χωρίς άδεια κυκλοφορίας και χωρίς πινακίδα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα συγκεκριμένα στοιχεία τού είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, εξαιτίας τροχονομικών παραβάσεων που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

 

