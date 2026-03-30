Πάτρα: Σύσκεψη στην Περιφέρεια υπό τον Υπουργό Κλιματικής κρίσης

Οπως είχε γράψει η “Πελοπόννησος” και ανακοινώθηκε και επίσημα πριν από λίγο την Τρίτη, 31 Μαρτίου, στις 11:00, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, με θέμα «Προετοιμασία αντιπυρικής περιόδου 2026 για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής), με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων, για τον συντονισμό και την ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν πριν από την έναρξη της σύσκεψης”.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



