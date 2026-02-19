Πάτρα: Τα έβαλε στο τέρμα, του έβαλαν χειροπέδες

Σύλληψη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα από αστυνομικούς του Β’ Αστυνομικού Τμήματος Πατρών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ημεδαπός άνδρας λειτουργούσε ως προσωρινά υπεύθυνος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και είχε θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική χωρίς να διαθέτει άδεια παράτασης λειτουργίας μουσικών οργάνων από την αρμόδια αρχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση.

