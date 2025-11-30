Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν από την ερχόμενη Τρίτη οι ταξιτζήδες της Πάτρας, καθώς το Σωματείο τους αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην 48ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΙΑΤΑ για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 5 το πρωί της Πέμπτης, με πλήρη αναστολή των δρομολογίων, ακόμα και των σχολικών μεταφορών.

Η απόφαση του Σωματείου ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση, με τους εκπροσώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για κομβική στιγμή που απαιτεί ενότητα και δυναμική κινητοποίηση. Παράλληλα με την απεργία, προγραμματίζεται για την Τρίτη στις 10:00 το πρωί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, επί της οδού Γιάννη Ρίτσου. Από εκεί, τα ταξί θα σχηματίσουν αυτοκινητοπομπή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου θα παραδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Το Σωματείο διευκρινίζει πως, για τις έκτακτες ανάγκες των πολιτών, θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων οχημάτων μέσω των Ράδιο-Ταξί Μεταφορικών Συνεταιρισμών, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ο καθολικός χαρακτήρας της απεργίας.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται οκτώ βασικά αιτήματα, τα οποία –όπως αναφέρουν οι ταξιτζήδες– παραμένουν άλυτα και επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μεταξύ αυτών, η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης σε ηλεκτροκίνηση έως το 2035, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί το κόστος αγοράς και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων είναι δυσβάστακτο για την πλειονότητα του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και στη «υποκλοπή έργου» από ΙΧ οχήματα που λειτουργούν –σύμφωνα με τα σωματεία– χωρίς επαρκή έλεγχο. Οι ταξιτζήδες ζητούν άμεσες αποφάσεις από το υπουργείο, καθώς και αναπροσαρμογή τιμολογίων και χρονοχρέωσης σε όλη τη χώρα.

Στα αιτήματα προστίθενται η επαναδιαπραγμάτευση της δυνατότητας εισόδου έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, η προώθηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου και η ανάγκη για πιο δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

