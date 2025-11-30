Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία

Η απόφαση του Σωματείου ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση, με τους εκπροσώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για κομβική στιγμή που απαιτεί ενότητα και δυναμική κινητοποίηση.

Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο - Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία
30 Νοέ. 2025 21:00
Pelop News

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν από την ερχόμενη Τρίτη οι ταξιτζήδες της Πάτρας, καθώς το Σωματείο τους αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή στην 48ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΠΟΕΙΑΤΑ για τις 2 και 3 Δεκεμβρίου. Η απεργία θα ξεκινήσει στις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης και θα ολοκληρωθεί στις 5 το πρωί της Πέμπτης, με πλήρη αναστολή των δρομολογίων, ακόμα και των σχολικών μεταφορών.

Η απόφαση του Σωματείου ελήφθη σε έκτακτη συνεδρίαση, με τους εκπροσώπους του κλάδου να κάνουν λόγο για κομβική στιγμή που απαιτεί ενότητα και δυναμική κινητοποίηση. Παράλληλα με την απεργία, προγραμματίζεται για την Τρίτη στις 10:00 το πρωί μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, επί της οδού Γιάννη Ρίτσου. Από εκεί, τα ταξί θα σχηματίσουν αυτοκινητοπομπή προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου θα παραδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Το Σωματείο διευκρινίζει πως, για τις έκτακτες ανάγκες των πολιτών, θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων οχημάτων μέσω των Ράδιο-Ταξί Μεταφορικών Συνεταιρισμών, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται ο καθολικός χαρακτήρας της απεργίας.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται οκτώ βασικά αιτήματα, τα οποία –όπως αναφέρουν οι ταξιτζήδες– παραμένουν άλυτα και επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Μεταξύ αυτών, η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης σε ηλεκτροκίνηση έως το 2035, καθώς όπως υποστηρίζουν οι ιδιοκτήτες ταξί το κόστος αγοράς και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων είναι δυσβάστακτο για την πλειονότητα του κλάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στο ζήτημα του αθέμιτου ανταγωνισμού από ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και στη «υποκλοπή έργου» από ΙΧ οχήματα που λειτουργούν –σύμφωνα με τα σωματεία– χωρίς επαρκή έλεγχο. Οι ταξιτζήδες ζητούν άμεσες αποφάσεις από το υπουργείο, καθώς και αναπροσαρμογή τιμολογίων και χρονοχρέωσης σε όλη τη χώρα.

Στα αιτήματα προστίθενται η επαναδιαπραγμάτευση της δυνατότητας εισόδου έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, η προώθηση των εκκρεμοτήτων του ερανιστικού νομοσχεδίου και η ανάγκη για πιο δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:19 Ρούμπιο για «ειρηνικές διαπραγματεύσεις»: Εχουμε πολλή δουλειά ακόμα…
21:58 Μπλόκα: Αγριεμένοι οι αγρότες, δεν κάνουν ούτε βήμα πίσω!
21:38 Νέα δημοσκόπηση της Marc: Το 44,5% προτιμά τη σταθερότητα
21:31 Διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο: Οι ΗΠΑ πιέζουν την Ουκρανία για εκλογές
21:21 Σπανούλης, Λαρεντζάκης, Τολιόπουλος και Μήτρου-Λονγκ για το διπλό στην Πορτογαλία
21:20 Πότε θα χτυπήσει το νέο κύμα κακοκαιρίας
21:07 Δικηγόροι Πατρών: Ολα θα κριθούν σε τελικό μεταξύ Παπαναγιωτάκη και Μεταξά
21:00 Πάτρα: Τα ταξί τραβούν χειρόφρενο – Ποιες ημέρες κατεβαίνουν σε απεργία
20:55 Η Εθνική με Μπαζίνα και Καραγιαννίδη έκανε το 2 στα 2 – Φωτογραφίες/βίντεο
20:52 Ηλεία: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σε τροχαίο
20:47 Οι αγρότες αντεπιτίθενται και ετοιμάζουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα!
20:41 Ο Χρ. Μπούρας κάνει απολογισμό για το φετινό Welcome to UP 2025
20:36 Θάνατος Ραφαήλ στη Ρόδο: Τον σκότωσε χειροβομβίδα του 19671
20:32 Η θέση της Νίκης Βόλου για το περιστατικό στο «Πεπανός»
20:28 Πάπας Λέων: Μόνη λύση ένα αυτόνομο Παλαιστινιακό κράτος!
20:23 Μιλάνο: Απόπειρα βιασμού 24χρονης γυναίκας στο κέντρο της πόλης
20:17 Η Αχαγιά ΄82 ξεπέρασε το εμπόδιο του Τήρωνα – Φωτογραφίες
20:11 Ν. Δένδιας: «Ο Ελληνισμός δεν θα ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο»!
20:11 Φοβερή αποκάλυψη της Ελένης Φουρέιρα για τον Μποτία!
20:05 Η Παναχαϊκή απέδρασε από το Καναλάκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ