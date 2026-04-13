Πάτρα: Τελευταίες παραστάσεις για την κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο Επίκεντρο+

Με τρεις τελευταίες παραστάσεις ολοκληρώνεται στην Πάτρα η πορεία της θεατρικής παραγωγής «Μιλήστε Ελεύθερα», που φιλοξενείται στο Επίκεντρο+. Οι παραστάσεις θα δοθούν την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Απριλίου.

Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Μίλτου Νίκα, βασίζεται στο έργο «Η κυρία και ο υπάλληλος» του Νικολάι Άλντο και αποτελεί συμπαραγωγή του θεάτρου Επίκεντρο+ και της ANTARTS AMKE. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις αρχές Μαρτίου, συγκεντρώνοντας θετικές αντιδράσεις από το κοινό.

Λίγα λόγια για το έργο

Μια μυστηριώδης γυναίκα εισβάλλει σε ένα υπουργικό γραφείο…

Τι είναι αυτό που μπορεί να ταράξει έναν κρατικό υπάλληλο μια συνηθισμένη μέρα;

Ένα τηλεφώνημα; Μια έρευνα ; Μια επίθεση στη Δημοκρατία ; Ή μήπως η συνείδησή του;

Η ζωή του τώρα κρέμεται στα χέρια της.

Είναι αλήθεια ή φάρσα;

Μια κωμωδία-σάτιρα που σκιαγραφεί το πορτρέτο της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τη χαρακτηριστική καυστικότητα και ειρωνεία του συγγραφέα Νικολάι Άλντο.

Ένα καταιγιστικό ταξίδι δύο ανθρώπων που ξεκινά σε ένα γραφείο και καταλήγει στο μυαλό των θεατών, αναδεικνύοντας την ανάγκη να πάρουμε θέση για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Μίλτος Νίκας

Μετάφραση: Παλαιολόγος Χαλίδας

Σκηνικά – Κουστούμια: Δέσποινα Κολοκοτσά

Σχεδιασμός φώτων: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Πηνελόπη Χατζή

Φωτογραφίες παράστασης: Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος

Δημιουργικός σχεδιασμός: Φίλιππος Μποτώνης

Οργάνωση παραγωγής: Παλαιολόγος Χαλίδας – Ίλια Ράγκου

Παίζουν: Χριστίνα Μπακαστάθη, Παλαιολόγος Χαλίδας

Παραγωγή: Επίκεντρο+ & Antarts AMKE

Πληροφορίες

Τελευταίες παραστάσεις: 17 – 18 – 19 Απριλίου 2026

Ώρες: Παρασκευή – Σάββατο στις 21:15 & Κυριακή στις 20.00

Διάρκεια: 75’

Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 17€, Φοιτητικό/Ανέργων/Άνω των ετών 14€, Ομαδικό 12€, Ατέλεια 10€

Πληροφορίες κρατήσεις: 2610 461050

Προπώλσηση: Ticketservices.gr

Email: epikentrosyn@hotmail.com

