Πάτρα: Θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Βασίλη Αγγελόπουλου

Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Αραχωβιτίκων Πατρών.

04 Οκτ. 2025 10:43
Pelop News

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην κοινωνία των Αραχωβιτίκων και του Δρεπάνου η είδηση του θανάτου του Βασιλείου Κων. Αγγελόπουλου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία μόλις 55 ετών.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, γεγονός που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο αισθητή για συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Τον αποχαιρετούν με ανείπωτη θλίψη οι γονείς του Κωνσταντίνος και Αγγελική, οι θείοι του, τα εξαδέλφια του καθώς και οι λοιποί συγγενείς.

Η οικογένεια παρακαλεί, αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου.
