Πάτρα: Θύμα ξυλοδαρμού διασώστης του ΕΚΑΒ

Δικυκλιστής διασώστης του ΕΚΑΒ, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, στην Πάτρα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικό, στην Αγία Τριάδα, το βράδυ της Πέμπτης 26/02/2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες άνδρας θαμώνας καφενείου υπό την επήρεια μέθης του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε.

Στο σημείο κλήθηκε Αστυνομία, με δράστη και θύμα να μεταφέρονται στο Αστυνομικό Τμήμα, με τον διασώστη να υποβάλλει μήνυση για ξυλοδαρμό.

Ο δράστης κατά πληροφορίες είναι γνωστός στις Αρχές για υποθέσεις κλοπών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



