Πάτρα: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Σκιαδαρέση με την ΠΑΣΠ ΑΕΙ

Η υψηλή τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου στο επίκεντρο της συνάντηση  του επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρου Σκιαδαρέση με αντιπροσωπεία της ΠΑΣΠ.

03 Νοέ. 2025 10:25
Pelop News

Συνάντηση με τα μέλη του Γραφείου Πόλης τη ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας είχε ο επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, με βασικό θέμα την υψηλή τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου στην αστική συγκοινωνία της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι φοιτητές εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την τιμή του φοιτητικού εισιτηρίου, που επιβαρύνει ήδη το υψηλό κόστος διαβίωσης στην Πάτρα (ακριβά ενοίκια, επιβαρυμένοι λογαριασμοί ρεύματος, κ.α.) και επέδωσαν στον κ. Σκιαδαρέση υπόμνημα με τα αιτήματά τους. Μεταξύ άλλων ζητούν, μείωση στο 50% επί της τιμής των 37,5 ευρώ έστω και σε πιλοτικό επίπεδο για τρεις μήνες για να δουν όλοι οι φορείς πόσοι φοιτητές ανταποκρίνονται στη συγκεκριμένη προσφορά, επισημαίνοντας πως ήδη σε άλλες περιοχές, όπως στα Χανιά και στα Ιωάννινα, Περιφέρεια και Δήμοι χρηματοδοτούν το Αστικό ΚΤΕΛ και μειώνουν το φοιτητικό εισιτήριο. Ακόμη, ενημέρωσαν τον κ. Σκιαδαρέση πως έχουν ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια συλλογής υπογραφών.

Καταρχάς ο κ. Σκιαδαρέσης συνεχάρη τους φοιτητές για την πρόσφατη εκλογή τους στο όργανο εκπροσώπησης της παράταξης στο φοιτητικό κίνημα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά. Εξέφρασε, επίσης, τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες της φοιτητικής παράταξης και δεσμεύτηκε να συμβάλει στην προώθηση των αιτημάτων τους προς τις αρμόδιες αρχές και φορείς, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησής τους και τη μείωση του οικονομικού βάρους για τους φοιτητές.

Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η διάθεση συνεργασίας για την ανάδειξη και επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν τη φοιτητική κοινότητα.

 
