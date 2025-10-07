Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;

Σήμερα δρομολογούνται οι ενέργειες για τον διαγωνισμό που θα «ρίξει» το ταλαιπωρημένο κουφάρι του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών που στέκει επικίνδυνο πάνω από τα κεφάλια των Πατρινών εδώ και μια δεκαεπταετία, από τη μέρα που ο καταστροφικός σεισμός του 2008 του προκάλεσε σημαντικές φθορές.

Στη δημοτική επιτροπή αναμένεται να παραληφθεί και εγκριθεί η αποτίμηση της στατικής επάρκειας και της φέρουσας ικανότητας του πρώην κτιρίου του ΟΛΠΑ που από το 2018 έχει περάσει στην κυριότητα του Δήμου Πατρέων. Η απόφαση να γκρεμιστεί πλέον κρίνεται επιβεβλημένη και με την πιστοποίηση ειδικών μελετητών, οι οποίοι έκριναν μετά από ειδικές μετρήσεις που πραγματοποίησαν ότι το οικοδόμημα είναι επικίνδυνο και πρέπει να κατεδαφιστεί.

Η πολυσέλιδη μελέτη, την οποία έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Πελοπόννησος», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο φέρων οργανισμός του έχει υποστεί εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες βλάβες, λόγω του σεισμού του 2008, του ελλιπούς αρχικού σχεδιασμού αλλά και της πολυετούς έκθεσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι το κτίριο «δεν πληροί θεμελιώδεις κανονιστικές απαιτήσεις» και, σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, «συνιστά δυνητικά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια». Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η σταδιακή καθαίρεσή του αντί οποιασδήποτε απόπειρας ανασχεδιασμού, καθώς οι βλάβες κρίνονται μη αναστρέψιμες και η όποια ενίσχυση τεχνικά αβέβαιη.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου καταλήγει με την προτροπή να προχωρήσουν άμεσα οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Μάλιστα, ο Δήμος είχε ουσιαστικά προαναγγείλει από πέρυσι τη διάθεσή του, καθώς έχει δεσμεύσει 500.000 ευρώ στο τεχνικό του πρόγραμμα για την κατεδάφιση του κτιρίου.

Πλέον, αφού είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης εντός του 2026, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στο τί θα δημιουργηθεί σε εκείνο το σημείο. Ως γνωστόν, ο Δήμος Πατρέων αυτή την περίοδο έχει αναθέσει την εκπόνηση της μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου με προϋπολογισμό σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Ομως, στο παρελθόν είχε ειπωθεί ότι η μελέτη δεν θα περιλαμβάνει το νέο τοπόσημο που θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα, καθώς θα χρειαζόταν ειδική μελέτη ώστε το νέο τοπόσημο να έχει εντυπωσιακό χαρακτήρα.

Κατά καιρούς έχουν κατατεθεί προτάσεις ιδεών, με μερικές να ζητούν την κατασκευή εκθεσιακού κέντρο, ανοικτού θεάτρου, πλατείας, πάρκου άθλησης ή ακόμα και κάποιας ιδιαίτερης συμβολικής κατασκευής. Το επόμενο διάστημα κι αφού προχωρήσει η κατεδάφιση του κτιρίου που δεν θα είναι απλή υπόθεση, θα γνωστοποιηθούν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα αντικαταστήσει το πρώην Κτίριο Λιμένα.

