Πρώην κτίριο Λιμένα Πατρών: Διαγωνισμός για κατεδάφιση του «κουφαριού» στο παλιό Λιμάνι – Τελειώνει η 15ετής εγκατάλειψη

Το μέλλον του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών, του γνωστού «κουφαριού» στο παραλιακό μέτωπο που στέκει εγκαταλελειμμένο από τον σεισμό του 2008, φαίνεται πως κλείνει οριστικά. Οπως είχε αποκαλύψει από τις αρχές του 2025 η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η τεχνική αξιολόγηση που παρήγγειλε ο Δήμος Πατρέων επιβεβαιώνει ότι το κτίριο είναι επικίνδυνο, με βλάβες μη αναστρέψιμες, με αποτέλεσμα να εισηγείται την κατεδάφισή του.

Αύριο, η δημοτική επιτροπή πρόκειται να παραλάβει και επίσημα την τεχνική επιθεώρηση, κόστους 37.200 ευρώ, που διενεργήθηκε για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας και της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Η πολυσέλιδη μελέτη, την οποία έχει στη διάθεσή της η «Π», καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο φέρων οργανισμός του έχει υποστεί εκτεταμένες και μη αναστρέψιμες βλάβες, λόγω του σεισμού του 2008, του ελλιπούς αρχικού σχεδιασμού αλλά και της πολυετούς έκθεσης σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τους μελετητές, ο οπτικός και ενόργανος έλεγχος, σε συνδυασμό με εργαστηριακές αναλύσεις, αποκάλυψε έντονη διάβρωση του σιδηροοπλισμού, ρηγματώσεις στο σκυρόδεμα, ανεπαρκή περίσφιξη υποστυλωμάτων, κακή σκυροδέτηση και χρήση αδρανών υλικών που δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές. Σε πολλές περιπτώσεις, εντοπίστηκαν πλήρεις απώλειες της συνέχειας του υλικού, ενώ η μηχανική απόδοση των μεταλλικών στοιχείων παρουσιάζει «δραματική πτώση».

Από την κατηγοριοποίηση των ενόργανων μετρήσεων στα 30 φέροντα στοιχεία του κτιρίου τα περισσότερα μέλη, κατατάχθηκαν στον δυσμενέστατο βαθμό δείκτη βλάβης και τα υπόλοιπα σε έναν ενδιάμεσο βαθμό δείκτη βλάβης, γεγονός που τεκμηριώνεται τόσο από τα εργαστηριακά αποτελέσματα όσο και από την ήδη διαπιστωμένη εξωτερική βλάβη.

Η μελέτη διαπιστώνει ότι το κτίριο «δεν πληροί θεμελιώδεις κανονιστικές απαιτήσεις» και, σε περίπτωση ισχυρού σεισμού, «συνιστά δυνητικά σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια». Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η σταδιακή καθαίρεσή του αντί οποιασδήποτε απόπειρας ανασχεδιασμού, καθώς οι βλάβες κρίνονται μη αναστρέψιμες και η όποια ενίσχυση τεχνικά αβέβαιη.

Οι υπηρεσίες του Δήμου εισηγούνται πλέον την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατεδάφιση του πρώην κτιρίου του λιμένα. Ηδη, στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έχει ενταχθεί έργο κατεδαφίσεων εντός του παραλιακού μετώπου, με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ, που αναμένεται να καλύψει και τη συγκεκριμένη παρέμβαση.

Ετσι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά εγκαταλελειμμένα κτίρια της Πάτρας, σύμβολο εγκατάλειψης για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια, οδεύει προς το τέλος του, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναμόρφωση του παραλιακού μετώπου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



