Πάτρα: Την Κυριακή έρχεται ο Εφραίμ – Επισκέψεις με συμβολισμούς και μηνύματα

Μια εβδομάδα πριν από την κορύφωση των εορτασμών για τον Αγιο Ανδρέα -με την ολοένα και περισσότερο φημολογούμενη παρουσία του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα- αλλά και δυο εβδομάδες πριν από την έλευση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στα μέρη μας για την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ακόμη σημαντική προσωπικότητα αναμένεται στην Πάτρα.

Ο λόγος για τον ηγούμενο της ιεράς μονής Βατοπαιδίου, Γέροντα Εφραίμ, ο οποίος θα βρίσκεται στην πόλη μας την Κυριακή, στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων, φέρνοντας, μάλιστα, στην Πάτρα κι ένα σπουδαίο πνευματικό δώρο και πολύτιμο θησαυρό της Ορθοδοξίας: Την ιερή εικόνα της Παναγίας της Εσφαγμένης, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κειμήλια του Αγίου Ορους, καθώς χρονολογείται από τον 14ο αιώνα.

Θυμίζουμε ότι ο Γέροντας Εφραίμ αναμενόταν στην Πάτρα πριν από έναν περίπου μήνα, στο πλαίσιο του δείπνου ενίσχυσης του ιεραποστολικού έργου στην Αφρική και συγκεκριμένα της Ιεράς Μητρόπολης Κινσάσας (ως γνωστόν ποιμενάρχης εκεί είναι ο πατρινός Μητροπολίτης Θεοδόσιος), όμως η έλευσή του αναβλήθηκε την τελευταία ακριβώς στιγμή λόγω έκτακτης υποχρέωσης στην πρωτεύουσα. Ο ηγούμενος της ιεράς μονής Βατοπαιδίου, ο οποίος συνδέεται με χρόνιους πνευματικούς δεσμούς με τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο (είναι τακτικές οι επισκέψεις του Ιεράρχη της Πάτρας στο Βατοπαίδι), είχε υποσχεθεί τότε ότι θα τον δούμε πολύ σύντομα στην περιοχή μας κι έτσι αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί τα επόμενα 24ωρα, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά και με πολλές ευλογίες.

Η υποδοχή του Γέροντα Εφραίμ θα γίνει το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Ολγας και ακολούθως ο ίδιος, η ιερή εικόνα από το Περιβόλι της Παναγιάς και η ακολουθία του ηγουμένου της ιεράς μονής Βατοπαιδίου θα μεταβούν πεζή στον ιερό μητροπολιτικό ναό της Ευαγγελίστριας, εκεί όπου θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός.

Ο γέροντας Εφραίμ έρχεται στην Πάτρα σε μια περίοδο όπου η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στην επικαιρότητα. Πολλοί θεωρούν ότι η σύνδεση του λιμανιού της Πάτρας με τις γεωτρήσεις στο Ιόνιο, η έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Πύργου και για το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης, η παρουσία Ελπιδοφόρου, ενδεχομένως και της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αλλά και τα σενάρια για τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και τη διαδοχή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, αποτελούν όλα κομμάτια ενός παζλ που συνδέεται σιγά-σιγά.

