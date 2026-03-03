Πάτρα – Το 34ο Νηπιαγωγείο διδάχτηκε και δίδαξε: Μία βιωματική εμπειρία ζωής

Με βιωματικές δραστηριότητες, κατασκευές και προσομοίωση αιμοδοσίας από μητέρα – νοσηλεύτρια του σχολείου, γνώρισαν τη διαδικασία και έμαθαν ότι η αιμοδοσία είναι ασφαλής, εθελοντική και μπορεί να σώσει ζωές.

Πάτρα - Το 34ο Νηπιαγωγείο διδάχτηκε και δίδαξε: Μία βιωματική εμπειρία ζωής
03 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Στο πλαίσιο της Δράσης Ενεργού Πολίτη, το νηπιαγωγείο προσέγγισε την έννοια της αγάπης ως έμπρακτη στάση ζωής, δίνοντας έμφαση στην αιμοδοσία ως μια σημαντική πράξη προσφοράς. Μέσα από συζήτηση και δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, τα παιδιά κατανόησαν τι σημαίνει να είναι κανείς ενεργός πολίτης: να νοιάζεται, να συμμετέχει και να βοηθά χωρίς αντάλλαγμα.

Με βιωματικές δραστηριότητες, κατασκευές και προσομοίωση αιμοδοσίας από μητέρα – νοσηλεύτρια του σχολείου, γνώρισαν τη διαδικασία και έμαθαν ότι η αιμοδοσία είναι ασφαλής, εθελοντική και μπορεί να σώσει ζωές. Παράλληλα, Επισκέπτρια Υγείας από το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν. Πατρών παρουσίασε τις ομάδες αίματος μέσα από προσαρμοσμένο παραμύθι, ενώ την επόμενη ημέρα ιατρός και νοσηλευτής του ίδιου Κέντρου πραγματοποίησαν αιμοληψία στον χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή γονέων – αιμοδοτών, δίνοντας στα παιδιά μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία.

Μέσα από τη δράση καλλιεργήθηκαν αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Τα παιδιά αποτύπωσαν όσα έμαθαν δημιουργώντας στίχους που, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μετατράπηκαν σε τραγούδι.

Οι γονείς αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της προσφοράς. Το μήνυμα που αναδείχθηκε ήταν ξεκάθαρο: όταν κάποιος δίνει αίμα, χαρίζει χαμόγελα, αγκαλιές και μια μεγάλη καρδιά γεμάτη καλοσύνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:25 H Κύπρος δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον!
19:16 Σπάμε τα ταμπού: Μιλάμε για την κατάθλιψη
19:04 Μπράβοι ξυλοκόπησαν άγρια τον CEO της Cepal, Θόδωρο Αθανασόπουλο
19:00 H χυδαιότητα στο διαδίκτυο
18:40 Λοτσάρης στον Peloponnisos FM: «Αδικη για τον Ερμή η επιλογή της ΕΣΠΕΠ»
18:30 Ισραήλ: Προχωρά σε «ισοπέδωση» της Βηρυτού με φονικές επιδρομές κατά της Χεζμπολάχ
18:24 Ο Απόστολος Βλάχος ανακοινώνει επίσημα τη «Κεντρική Πορεία»
18:16 Info Day «Ταλέντα, Τοπικές Κοινότητες και Πρακτικές Αστικής Ανάπλασης»: Στο επίκεντρο το πρώην εργοστάσιο της Χαρτοβιομηχανίας Αιγίου
18:11 Πάλι στην Πάτρα η ΑΕΚ στις εγκαταστάσεις του Άτλαντα
18:11 Γιάννης Βρούτσης: Μήπως να τον πολιτογραφήσουμε πατρινό;
18:00 Πάτρα: Τρεις μήνες χωρίς πρόοδο για το τρένο – Γιατί λέει «όχι» ο Πελετίδης στον Κυρανάκη, οι προϋποθέσεις του Καραχάλιου
17:58 Γίναμε Σικάγο, πυροβολισμοί στον δρόμο, ένοπλη επίθεση σε οδηγό ΙΧ!
17:50 «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για την ταινία του γιου μου», η απάντηση της Αγγελικής Νικολούλη για την εκπομπή της
17:49 Νεκρός μία ημέρα μετά τον διορισμό του ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του Ιράν
17:40 Ραγδαίες εξελίξεις στη Euroleague, χάνουν την έδρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι
17:32 Πάτρα – Κατολίσθηση στο Λυκοχορό: Το drone του pelop.gr κατέγραψε το μέγεθος της ζημιάς ΒΙΝΤΕΟ
17:24 Ελεύθερος ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο
17:19 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο χρηματοδότησης
17:10 Παμπελοποννησιακό Στάδιο: Έργο πνοής για την Πάτρα, νέο ταρτάν, επιχορήγηση 1,5 εκατ. ευρώ από τον Υπουργό Αθλητισμού
17:00 Παύλος Μαρινάκης στην «Π»: «Εχω μάθει να βάζω όρια» – Τι είπε για τρίτη τετραετία, την ακρίβεια και τους θεσμούς ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ