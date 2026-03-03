Πάτρα – Το 34ο Νηπιαγωγείο διδάχτηκε και δίδαξε: Μία βιωματική εμπειρία ζωής

Στο πλαίσιο της Δράσης Ενεργού Πολίτη, το νηπιαγωγείο προσέγγισε την έννοια της αγάπης ως έμπρακτη στάση ζωής, δίνοντας έμφαση στην αιμοδοσία ως μια σημαντική πράξη προσφοράς. Μέσα από συζήτηση και δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, τα παιδιά κατανόησαν τι σημαίνει να είναι κανείς ενεργός πολίτης: να νοιάζεται, να συμμετέχει και να βοηθά χωρίς αντάλλαγμα.

Με βιωματικές δραστηριότητες, κατασκευές και προσομοίωση αιμοδοσίας από μητέρα – νοσηλεύτρια του σχολείου, γνώρισαν τη διαδικασία και έμαθαν ότι η αιμοδοσία είναι ασφαλής, εθελοντική και μπορεί να σώσει ζωές. Παράλληλα, Επισκέπτρια Υγείας από το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν. Πατρών παρουσίασε τις ομάδες αίματος μέσα από προσαρμοσμένο παραμύθι, ενώ την επόμενη ημέρα ιατρός και νοσηλευτής του ίδιου Κέντρου πραγματοποίησαν αιμοληψία στον χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή γονέων – αιμοδοτών, δίνοντας στα παιδιά μια ουσιαστική βιωματική εμπειρία.

Μέσα από τη δράση καλλιεργήθηκαν αξίες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Τα παιδιά αποτύπωσαν όσα έμαθαν δημιουργώντας στίχους που, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, μετατράπηκαν σε τραγούδι.

Οι γονείς αποτέλεσαν φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δύναμη της προσφοράς. Το μήνυμα που αναδείχθηκε ήταν ξεκάθαρο: όταν κάποιος δίνει αίμα, χαρίζει χαμόγελα, αγκαλιές και μια μεγάλη καρδιά γεμάτη καλοσύνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



