Πάτρα: Το «μπρα ντε φερ» της ΕΛΑΣ με τον 32χρονο Αλβανό

Το βέβαιον είναι ότι οι διωκτικές αρχές της Πάτρας θέλουν να έχουν έναν «πονοκέφαλο» λιγότερο και ο 32χρονος Αλβανός κακοποιός έδωσε την αφορμή για να τον τυλίξουν σε μια «κόλλα χαρτί».

Το αιματηρό επεισόδιο, το οποίο έγινε προχθές τα ξημερώματα στο Σούλι Πατρών, είχε ως γνωστόν πρωταγωνιστή τον 32χρονο, που έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση γιατί κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν 22χρονο…

ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ

Από την ώρα του συμβάντος εξαπολύθηκε ένα άγριο ανθρωποκυνηγητό, καθώς η Ασφάλεια Πάτρας γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι αναζητούσε έναν κακοποιό, ο οποίος έχει απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τις διωκτικές αρχές της χώρας μας. Πολύ περισσότερο ήθελε να πετύχει τη σύλληψή του, διότι οι αξιωματικοί της Ασφάλειας εκτίμησαν ότι ήταν πρόσχημα η βεντέτα των αντιμαχόμενων ομάδων για τα μάτια μιας γυναίκας. «Τα ναρκωτικά ήταν ο ουσιώδης λόγος του τσακωμού τους» υποστήριξε με βεβαιότητα ανώτερος αξιωματικός της τοπικής ΕΛΑΣ, όπως είχε επισημάνει και η «Π» στο χθεσινό της φύλλο.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Χθες, είχε σχηματισθεί η εντύπωση στους κόλπους της Ασφάλειας Πάτρας ότι ο Αλβανός πιστολέρο θα παραδίδετο εντός του χρονικού πλαισίου της αυτόφωρης διαδικασίας, η οποία έληξε τα μεσάνυχτα. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί μέχρι τις απογευματινές ώρες διότι, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της «Π», ήθελε να προετοιμάσει επαρκώς την υπερασπιστική του γραμμή, δεδομένου ότι ήταν αυτονόητο πως ο 22χρονος τραυματίας και ο φίλος του είχαν καταθέσει επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 32χρονου.

ΣΤΡΟΦΗ

Στα χθεσινά ρεπορτάζ της «Π», αναδείχθηκε το βαθύτερο υπόβαθρο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και δη η αναδιάταξη των εγκληματικών δυνάμεων της περιοχής σε συνδυασμό με τη στροφή από την προστασία της νύχτας στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών, λαθραίων καυσίμων και τσιγάρων κ.ο.κ.

Ο 32χρονος Αλβανός εμφανιζόταν τα τελευταία χρόνια σαν μια ραγδαία ανερχόμενη περίπτωση εγκληματία, που είχε αλλεπάλληλες «δοσοληψίες» με τις Αρχές Ασφαλείας στο προαναφερθέν εγκληματικό πεδίο.

ΑΠΕΛΑΣΗ

Ειδικότερα, είχε κατηγορηθεί σε νεαρή ηλικία για διακίνηση ναρκωτικών και επειδή δεν κατείχε τα απαραίτητα έγγραφα απελάθηκε στην Αλβανία. Επέστρεψε, ωστόσο, στην Ελλάδα παράνομα από τα… βουνά και συνέχισε την έκνομη δράση του. Προ τριετίας περίπου συνελήφθη πάλι για διακίνηση κοκαΐνης σε κακουργηματικό βαθμό και από τα παράδοξα είναι ότι η Δικαιοσύνη «νομιμοποίησε» την παραμονή του στην Ελλάδα, διότι μεταξύ των όρων της δικαστικής μεταχείρισής του, ήταν και η απαγόρευση της εξόδου του από τη χώρα ώστε να δικαστεί στην Ελλάδα (η δίκη εκκρεμεί…).

Εξάλλου, αν και υπόδικος, είχε λάβει μέρος σε διάφορα επεισόδια.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας τονίζουν ότι «τραβάει με χαρακτηριστική ευκολία όπλο», όπως είχε συμβεί στο παρελθόν στο μπαρ Big Ben και προχθές στο Σούλι.

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ

Τους τελευταίους μήνες έπαψε να έχει ως στήριγμά του τον αδελφό του, διότι ο τελευταίος συνελήφθη για υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης και προφυλακίστηκε μαζί με έναν συνεργό του.

Ο 32χρονος, είτε παραδοθεί, είτε συλληφθεί, έχει (μέρες που είναι…) έναν «Γολγοθά» μπροστά του, αλλά προφανώς για λάθος λόγο. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η τοπική ΕΛΑΣ θα συνεχίσει το έργο της με έναν «πονοκέφαλο» λιγότερο…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



