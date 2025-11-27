Πάτρα: Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
Ανακοινώθηκε από τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πάτρας, το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
Το εορταστικό ωράριο που προτείνεται από τον Εμπορικό Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών για τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2025-2026, είναι το εξής:
