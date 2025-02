Πάτρα: Το Νοσοκομείο Ρίου «ανοίγει» την πόρτα στους τυφλούς, εγκαταστάθηκε προηγμένο σύστημα πλοήγησης ΦΩΤΟ

Την πόρτα του στα άτομα με μειωμένη όραση ανοίγει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, εγκαθιστώντας στα εξωτερικά ιατρεία του ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης, το οποίο θα παρέχει ακριβή καθοδήγηση μέσω φωνητικών εντολών και ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος αποτελούσε πάγιο αίτημα των Συλλόγων Τυφλών οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από τις δομές υγείας.

Η παρουσίαση του συστήματος αυτού έγινε το πρωί της Τρίτης 18/02/2025 στο πλαίσιο ημερίδας η οποία φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ακολούθως έγινε ξενάγηση στα Εξωτερικά Ιατρεία όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα. Παρούσα στην ημερίδα και η Ενωση Τυφλών Ελλάδας.

Ο διοικητής του ΠΓΝΠ Δημήτρης Μπάκος δήλωσε στην «Πελοπόννησο»: «Πρόκειται για μία Πιλοτική Εφαρμογή του συστήματος Hosp4AII που αναπτύχθηκε με στόχο τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των νοσοκομειακών χώρων για όλους και ειδικά για άτομα με μειωμένη όραση. Το καινοτόμο αυτό σύστημα ενσωματώνει τεχνολογίες Bluetooth και εξελιγμένες εφαρμογές πλοήγησης εσωτερικού χώρου, ώστε να προσφέρει ακριβή και ασφαλή καθοδήγηση σε κάθε πολίτη»

Η εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου: «Ενίσχυση προσβασιμότητας για όλους και προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας-Νορβηγίας για την υιοθέτηση σχεδιασμού καθολικής πρόσβασης στις μονάδες υγείας, με χρήση εξελιγμένων συστημάτων πλοήγησης εσωτερικού χώρου».

Οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο είναι οι εξής:

• Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ), ως βασικός φορέας υλοποίησης.

• Norwegian Association of the Blind and Partially Sighted (NABP), με συμβολή στον καθολικό σχεδιασμό.

• Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, που φιλοξενεί την πιλοτική εφαρμογή.

• Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), για την υποστήριξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος – επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Ιατρικής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Αρης Δερμιτζάκης, τόνισε: «Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, προωθούμε την καθολική πρόσβαση και τη βελτίωση της εμπειρίας εντός των νοσοκομείων, θέτοντας ως προτεραιότητα την ισότητα και τη συμπερίληψη. Το Hosp4All αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο, καθώς εστιάζει σε μια ολιστική προσέγγιση με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση απέναντι σε άτομα με μειωμένη όραση και σε όσους αναζητούν εύκολη, ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε χώρους υγείας». Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι αναμένεται το έργο αυτό να παράγει σημαντικά αποτελέσματα τόσο για τα άτομα με προβλήματα όρασης όσο και για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ευρύτερα:

> Πιλοτική Εφαρμογή και Βελτίωση

Στη φάση της πιλοτικής εφαρμογής, ομάδες χρηστών από την Ελλάδα και τη Νορβηγία θα συμμετάσχουν σε δοκιμές του συστήματος, παρέχοντας ανατροφοδότηση για τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής και των διαδικασιών.

> Εκπαίδευση Χρηστών και Προσωπικού

Ειδικά σεμινάρια και workshops θα πραγματοποιηθούν για την εκπαίδευση του νοσοκομειακού προσωπικού στη χρήση του συστήματος πλοήγησης, καθώς και για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τα οφέλη του.

> Δημιουργία Βέλτιστων Πρακτικών

Τα ευρήματα και οι βέλτιστες πρακτικές που θα προκύψουν θα δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά και θα παρουσιαστούν σε συνέδρια.

> Ενίσχυση Συνεργασίας Ελλάδας–Νορβηγίας

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των πρακτικών καθολικού σχεδιασμού σε περισσότερα δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας.

