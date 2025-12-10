Πάτρα: «Το όνομά μου είναι Αντιγόνη» στις Γραμμές Τέχνης

Το έργο της Ελένης Καραλή Σαρακίνη «Το όνομά μου είναι Αντιγόνη» σε στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα, από την Παρασκευή 12/12/2025.

10 Δεκ. 2025 10:41
Pelop News

Η Cdriva ProdActions, σε συνεργασία με την ομάδα Art-Θέασης, παρουσιάζει το έργο της Ελένης Καραλή Σαρακίνη «Το όνομά μου είναι Αντιγόνη» σε σκηνοθεσία της ιδίας, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα).

Ημερομηνίες παραστάσεων: 12, 13, 14, 15 και 20, 21 Δεκεμβρίου 2025.

Ώρες: Δευτέρα- Παρασκευή- Σάββατα: 9:15μμ, Κυριακές: 8:30μμ.

INFO

Σενάριο- Σκηνοθεσία: Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Βοηθός σκηνοθέτη: Βούλα Νικολετοπούλου

Παίζουν: Ειρήνη Δοργιάκη, Σπυριδούλα Σκορδίλη, Βαρβάρα Λειβαδιώτη, Σίσσυ Βερροίου, Σάντυ Πατσαούρα

Χορογραφίες: Σάντυ Πατσαούρα

Επιμέλεια μουσικής: Σάντυ Πατσαούρα, Άλκης Σαρακίνης

Επιμέλεια κοστουμιών- Σκηνογραφία: Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Αφίσα- video: Κωνσταντίνος Σαρακίνης

Επιμέλεια προγραμμάτων: Γιάννης Ράνιο

Επικοινωνία- ΜΜΕ: Χρύσα Δρίβα (Cdriva ProdActions)- Ελένη Καραλή Σαρακίνη

Παραγωγή: Cdriva ProdActions

Εισιτήρια: Κανονικό 12€, Μειωμένο 10€ (Φοιτητικό-μαθητικό, ΑΜΕΑ, Ανέργων, πολυτέκνων, ομαδικό άνω των 8 ατόμων)

Αγορά: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-onoma-mou-einai-antigoni και στο ταμείο του θεάτρου δύο ώρες πριν τις παραστάσεις.
Κρατήσεις: 6972661333 (πρωινές ώρες, 9:00-13:00) και 6945184025 (απογευματινές ώρες 17:00-20:00).

Περιγραφή:

Το κείμενο αναφέρεται στην ζωή τριών γυναικών (παιδιών) οι οποίες αναγκαστικά ακολούθησαν την μοίρα που τους επέβαλλαν χωρίς να έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τα όνειρα και τις επιθυμίες τους. Τρία κορίτσια που μεγάλωσαν απότομα, τρείς φωνές – κραυγές που φιμώθηκαν και υπέκυψαν στα πρέπει της εποχής, αφήνοντας να τους κλέψουν την παιδική τους ηλικία. Περήφανα κεφάλια που κρύφτηκαν μέσα στους ώμους τους χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Τρεις γυναίκες τις οποίες της ενώνει η θλίψη, ο πόνος, οι κακουχίες και η θέληση για ζωή, για την δική τους ζωή έτσι όπως αυτές την έχουν σκεφτεί και ονειρευτεί. Γυναίκες οι οποίες τελικά βρίσκουν την δύναμη να σηκώσουν το ανάστημα τους και να φωνάξουν δυνατά το όνομα τους ΑΝΤΙΓΟΝΗ.

Τρείς πραγματικές ιστορίες γυναικών οι οποίες έζησαν την απόρριψή η κάθε μία από διαφορετική οπτική γωνία. Θίγει την σκληρή πραγματικότητα της ζωής μιας γυναίκας που είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία μας από τα παλαιότερα χρόνια δυστυχώς μέχρι και την σύγχρονη εποχή. Με τον τρόπο της εκφράζει και τονίζει το ΔΙΚΑΙΩΜΑ της επιλογής της κάθε γυναίκας στην ΖΩΗ, στην ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και στα ΟΝΕΙΡΑ.

