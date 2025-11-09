Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Με που ήρθε στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα.

Από την ενεργό συμμετοχή και παρουσία της στην υπογραφή σημαντικών συμφωνιών μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέας της ενέργειας, μέχρι τις επαφές με θεσμικούς αξιωματούχους και θεσμικούς φορείς της χώρας μας.

Η μεγάλη είδηση, όμως, που αφορά την περιοχή μας, έχει να κάνει με την πρόσκληση που απεστάλη στην Αμερικανίδα πρέσβη από το Πανεπιστήμιο Πατρών να παραστεί στην εκδήλωση της επίσημης αγόρευσης του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας στις 5 Δεκεμβρίου. Αν κι εφόσον, οι υποχρεώσεις της, της το επιτρέψουν, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα βρίσκεται στα μέρη μας στο ξεκίνημα του επόμενου μήνα στην πολυαναμενόμενη εκδήλωση για την οποία είχε γράψει πρώτη η «Π».

Και μάλιστα, όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι η μοναδική εκπρόσωπος ξένης χώρας, καθώς αντίστοιχη πρόσκληση έχει σταλεί και στον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτσιγιές.

Οπως καταλαβαίνει κανείς, πρόκειται αναμφίβολα για κάτι παραπάνω από μια εντυπωσιακή κίνηση εξωστρέφειας και δυναμικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Επί της ουσίας είναι μια πρωτοβουλία, η οποία φανερώνει ότι μέσα από την πανεπιστημιακή κοινότητα -και ειδικά μέσα από μια τόσο δραστήρια κοινότητα όπως αυτή της Πάτρας- μπορούν να έρθουν πιο κοντά διαφορετικοί κόσμοι, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν σχέσεις σε πολλά επίπεδα, που εν τέλει θα αποφέρουν πολυεπίπεδα και πολλαπλασιαστικά οφέλη για όλους.

Φυσικά αν τόσο η Αμερικανίδα πρέσβης, όσο και ο Τούρκος ομόλογός της, ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρύτανη Χρήστου Μπούρα και των συνεργατών του, τα μέτρα ασφαλείας στη διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι δρακόντεια. Αυτή, όμως, είναι μια άλλη συζήτηση που θα γίνει όταν κι αν έρθει η ώρα.

Θυμίζουμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος πέρα από την ποιμαντική του ιδιότητα, αποτελεί σημαντικό πρόσωπο για την ελληνική ομογένεια (και τα εθνικά μας συμφέροντα) στις ΗΠΑ, θα αναγορευτεί επίτιμος διδάκτορας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Αυτή, μάλιστα, θα είναι η πρώτη του επίσημη παρουσία στην Πάτρα με την ιδιότητα του Ποιμενάρχη της Ορθοδοξίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Φυσικά, ο Αρχιεπίσκοπος θα τύχει επίσημης υποδοχής και από τον Μητροπολίτη Πατρών κ. Χρυσόστομο, με τον οποίο τον συνδέουν δεσμοί αδελφικής φιλίας και εκτίμησης. Οι δύο ιεράρχες είχαν συναντηθεί την περασμένη Ανοιξη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική παλιγγενεσία.

