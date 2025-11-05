Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο Πατρών ένωσε τη φωνή του με το Pink the City 2025 για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού ΦΩΤΟ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έστειλε ηχηρό μήνυμα ενημέρωσης, πρόληψης και αλληλεγγύης συμμετέχοντας ενεργά στο Pink the City 2025, τη μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού Ν. Αχαΐας – Άλμα Ζωής. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε για 13η συνεχή χρονιά, το πρωί της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, μετατρέποντας το κέντρο της Πάτρας σε μια μεγάλη «βόλτα για τη ζωή».

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών δεν είχε απλώς συμβολικό χαρακτήρα, αλλά αποτέλεσε έμπρακτη έκφραση δέσμευσης υπέρ της ενημέρωσης και της πρόληψης. Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, εργαζόμενοι και εθελοντικές ομάδες του Πανεπιστημίου ενώθηκαν με την τοπική κοινωνία, προωθώντας καίρια μηνύματα έγκαιρης διάγνωσης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Κεντρικό ρόλο στην εκστρατεία είχε ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Πατρών, UP Fm 103,7, που ήταν και χορηγός επικοινωνίας. Ο σταθμός ανέλαβε τη μουσική και ραδιοφωνική κάλυψη της διοργάνωσης με εξωτερική μετάδοση διάρκειας 3,5 ωρών από το κέντρο της πόλης, μεταφέροντας τον παλμό της δράσης και τη φωνή των συμμετεχόντων.

Ενεργή ήταν και η παρουσία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας και του Εργαστηρίου Κλινικής Φυσικοθεραπείας και Έρευνας (CPRlab), σε συνεργασία με το Επιστημονικό Τμήμα “Φυσικοθεραπεία στην Υγεία των Γυναικών” του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ). Μέσα από ενημερωτικά φυλλάδια και ανοιχτές συζητήσεις, ενημέρωσαν το κοινό για τον ρόλο της φυσικοθεραπείας στην πρόληψη, τη φροντίδα υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, με αναφορές σε ζητήματα όπως λεμφοίδημα, πυελική υγεία, οστεοπόρωση και σαρκοπενία.

Παράλληλα, το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» συμμετείχε μέσω των φοιτητικών ομάδων «Will You Marrow Me» και «Better to Marrow», ενημερώνοντας τους πολίτες για τη δωρεά μυελού των οστών και τη σημασία της εθελοντικής συμμετοχής σε πράξεις ζωής.

Στο πλευρό της δράσης βρέθηκε και ο καθηγητής Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής, Απόστολος Βανταράκης, επιστημονικά υπεύθυνος της Κοινής Ευρωπαϊκής Δράσης EuCanScreen, που στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους πρόληψης.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στο Pink the City 2025 ανέδειξε για ακόμη μια φορά τον ρόλο του ως θεσμού που συνδέεται άμεσα με την κοινωνία, προωθώντας αξίες ζωής, πρόληψης και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Το μήνυμα της διοργάνωσης παραμένει επίκαιρο και ξεκάθαρο: «Πρόληψη για όλους – Πρόληψη παντού».

