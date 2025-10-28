Πάτρα: Το περίπτερο του μέλλοντος ήρθε

Η επανάσταση της 24ωρης λιανικής ξεκινά από την Πάτρα. Το ψιλικατζίδικο γίνεται smart και ρομποτικό

Πάτρα: Το περίπτερο του μέλλοντος ήρθε Ενα από τα πρώτα ρομποτικά i-mall Micro Market στην Ελλάδα είναι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας
28 Οκτ. 2025 20:30
Pelop News

Η Πάτρα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη της νέας γενιάς υβριδικών καταστημάτων που αλλάζουν ριζικά τη μικρή λιανική στην Ελλάδα. Από τα ρομποτικά i-mall Micro Market μέχρι τα convenience stores τύπου «all in one», η αγορά της πόλης αφήνει πίσω τους τα παλιά περίπτερα που κλείνουν το ένα μετά το άλλο και ακολουθεί το διεθνές μοντέλο των 7-Eleven. Το νέο αυτό μοντέλο μπορεί να συνδυάζει φούρνο, καφέ, περίπτερο, κάβα, ακόμα και pet shop ή σημείο πληρωμών, προσφέροντας στους πελάτες έναν πολυχώρο καθημερινής εξυπηρέτησης που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Ο πελάτης μπορεί να πάρει τον πρωινό του καφέ, να προμηθευτεί τρόφιμα και βασικά είδη, να πληρώσει λογαριασμούς ή να παραλάβει ένα δέμα, όλα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και χωρίς να χρειάζεται να περιμένει.

Η Πάτρα βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες πόλεις εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που φιλοξενούν ήδη i-mall Micro Market (πεζόδρομος Γεροκωστοπούλου), τα πλήρως αυτοματοποιημένα καταστήματα χωρίς προσωπικό που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Το πρώτο σημείο στην πόλη έχει ήδη τραβήξει την προσοχή φοιτητών και εργαζομένων, καθώς βρίσκεται σε σημείο που είναι επίκεντρο για τη νεολαία και βλέπουν σε αυτό έναν εύκολο και σύγχρονο τρόπο να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα, αλυσίδες όπως τα 4all και τα Yes! Stores εξετάζουν την παρουσία τους στη Δυτική Ελλάδα μέσω franchise, με ενδιαφέρον από τοπικούς επιχειρηματίες που αναζητούν μια νέα, πιο οργανωμένη εκδοχή του παραδοσιακού μίνι μάρκετ ή περιπτέρου.

Την ίδια στιγμή, η Core Innovations, θυγατρική της Motor Oil, έχει φέρει στην Ελλάδα το μοντέλο του Smartshop χωρίς προσωπικό, ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και στη λογική του Amazon Go. Αν και το πιλοτικό κατάστημα λειτουργεί στη Νέα Σμύρνη, δεν αποκλείεται σύντομα να δούμε ανάλογες εφαρμογές και στην Πάτρα, ειδικά σε συνεργασία με πρατήρια καυσίμων Shell.

Η μικρή λιανική στην Ελλάδα παράγει ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 5,15 δισεκατομμύρια ευρώ, με περισσότερα από 31.000 σημεία πώλησης. Ωστόσο, τα παραδοσιακά περίπτερα μειώνονται δραματικά -από 9.900 το 2010 έχουν απομείνει περίπου 4.300, ενώ συνεχίζουν να κλείνουν με ταχείς ρυθμούς οδεύοντας προς εξαφάνιση. Και στην Πάτρα, αρκετά περίπτερα του κέντρου και των συνοικιών όπως η Αγία Σοφία, τα Ζαρουχλέικα ή η Εξω Αγυιά έχουν αντικατασταθεί από μοντέρνα 24ωρα καταστήματα νέου τύπου, τα οποία προσφέρουν πολύ περισσότερα από τα κλασικά ψιλικά.

Πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση βρίσκεται η ανάγκη του σημερινού καταναλωτή για άμεση εξυπηρέτηση, ευκολία, επιλογή και εμπειρία. Το convenience store δεν είναι απλώς μίνι μάρκετ· είναι ο νέος κόμβος της γειτονιάς, όπου ο Πατρινός μπορεί να πάρει καφέ, να ψωνίσει σνακ ή να πληρώσει έναν λογαριασμό οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Το μέλλον της μικρής λιανικής στην Πάτρα φαίνεται να στηρίζεται στην καινοτομία και την προσαρμοστικότητα.
