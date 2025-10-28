Πάτρα: Το περίπτερο του μέλλοντος ήρθε

Η Πάτρα μπαίνει δυναμικά στον χάρτη της νέας γενιάς υβριδικών καταστημάτων που αλλάζουν ριζικά τη μικρή λιανική στην Ελλάδα. Από τα ρομποτικά i-mall Micro Market μέχρι τα convenience stores τύπου «all in one», η αγορά της πόλης αφήνει πίσω τους τα παλιά περίπτερα που κλείνουν το ένα μετά το άλλο και ακολουθεί το διεθνές μοντέλο των 7-Eleven. Το νέο αυτό μοντέλο μπορεί να συνδυάζει φούρνο, καφέ, περίπτερο, κάβα, ακόμα και pet shop ή σημείο πληρωμών, προσφέροντας στους πελάτες έναν πολυχώρο καθημερινής εξυπηρέτησης που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο. Ο πελάτης μπορεί να πάρει τον πρωινό του καφέ, να προμηθευτεί τρόφιμα και βασικά είδη, να πληρώσει λογαριασμούς ή να παραλάβει ένα δέμα, όλα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα και χωρίς να χρειάζεται να περιμένει.

