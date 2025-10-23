Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025

Τελετή Απονομής Βραβείων του 2ου Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

23 Οκτ. 2025 9:31
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Film Office Δυτικής Ελλάδας και η Karan Creative Media σας προσκαλούν στην Τελετή Απονομής Βραβείων του 2ου Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας, το Σάββατο 25/10/ 2025, στις 18:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός ακόμη κύκλου δημιουργίας,
με τη συμμετοχή νέων και επαγγελματιών κινηματογραφιστών από την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία, που μέσα από τις ταινίες τους ανέδειξαν την τοπική ταυτότητα, τη φαντασία και τη δύναμη της αφήγησης.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα προβληθούν αποσπάσματα από τις διαγωνιζόμενες ταινίες, ενώ θα απονεμηθούν βραβεία στις καλύτερες συμμετοχές ανά κατηγορία.

Η τελετή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης δημιουργών, επαγγελματιών και φίλων του κινηματογράφου, αναδεικνύοντας τη Δυτική Ελλάδα ως τόπο πολιτιστικής δημιουργίας και καλλιτεχνικής εξωστρέφειας.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
