Πάτρα: Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Λουμπαρδέα, έναν άνθρωπο του ήθους και της πυγμαχίας

Η είδηση του θανάτου του Αλέκου Λουμπαρδέα σκόρπισε θλίψη στην Πάτρα, σε ανθρώπους του αθλητισμού αλλά και σε όσους τον γνώρισαν από κοντά και είχαν λόγο να μιλούν για έναν ξεχωριστό άνθρωπο. Ο εμβληματικός πυγμάχος, που συνέδεσε το όνομά του με μεγάλες στιγμές της Παναχαϊκής και της ελληνικής πυγμαχίας, φεύγει αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη διακρίσεις, προσφορά και κυρίως ήθος.

Ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, στο συλλυπητήριο μήνυμά του, αποχαιρετά τον Αλέκο Λουμπαρδέα με λόγια προσωπικά και ζεστά, κάνοντας λόγο για έναν φίλο, αλλά και για μια μορφή που τίμησε την πόλη με τη στάση και τη διαδρομή του. Όπως σημειώνει, ο εκλιπών δεν ξεχώρισε μόνο για τις επιτυχίες του στον αθλητισμό, αλλά και για τα στοιχεία εκείνα που τον έκαναν αγαπητό: τη σεμνότητα, την τιμιότητα, το ήθος και τον ανοιχτόκαρδο χαρακτήρα του.

Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία

Ένας αθλητής που τίμησε την Πάτρα

Στο μήνυμά του, ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι ο Αλέκος Λουμπαρδέας στόλισε την Πάτρα με την παρουσία και τις επιτυχίες του, αφήνοντας πίσω του ένα παράδειγμα που μπορεί να σταθεί οδηγός για τις νεότερες γενιές αθλητών. Δεν πρόκειται μόνο για έναν πρωταθλητή που έγραψε τη δική του ιστορία στα ρινγκ, αλλά για μια προσωπικότητα που ταυτίστηκε με αξίες οι οποίες σπανίζουν και γι’ αυτό ξεχωρίζουν ακόμη περισσότερο.

Ο Κώστας Πελετίδης εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους φίλους του εκλιπόντος και συνολικά την οικογένεια της Παναχαϊκής Γ.Ε., στην οποία ο Αλέκος Λουμπαρδέας κατείχε μια ξεχωριστή θέση.

«Αποχαιρετούμε έναν θρύλο της ελληνικής πυγμαχίας»

Με λόγια βαθιάς συγκίνησης τοποθετήθηκε και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για έναν θρύλο της ελληνικής πυγμαχίας και της Παναχαϊκής, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον αθλητισμό.

Στη δήλωσή του αναδεικνύει τη μεγάλη αθλητική διαδρομή του Αλέκου Λουμπαρδέα, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξε πρωταθλητής Ελλάδας, Βαλκανιονίκης, αλλά και άνθρωπος που συνέχισε να προσφέρει και μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας. Είτε ως προπονητής είτε ως μέλος της διοίκησης της Παναχαϊκής Γ.Ε., παρέμεινε ενεργός, παρών και χρήσιμος, μεταφέροντας στους νεότερους αθλητές την εμπειρία, τις γνώσεις και τη νοοτροπία του.

Η προσφορά του δεν σταμάτησε ποτέ στο ρινγκ

Αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τις δηλώσεις των δύο αυτοδιοικητικών παραγόντων είναι ότι ο Αλέκος Λουμπαρδέας δεν έμεινε ποτέ μόνο στις διακρίσεις του παρελθόντος. Αντίθετα, συνέχισε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό της πόλης, με παρουσία ουσιαστική, αθόρυβη και σταθερή. Η διαδρομή του είχε διάρκεια και βάθος, γιατί στηρίχθηκε όχι μόνο στο ταλέντο και στις νίκες, αλλά και στην ποιότητα του χαρακτήρα του.

Ο Τάκης Πετρόπουλος αναφέρει ακόμη ότι είχε την τιμή να τον γνωρίσει προσωπικά και να συνεργαστεί μαζί του σε θέματα που αφορούσαν τον αθλητισμό, καταθέτοντας έτσι και μια πιο προσωπική διάσταση στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

Ένα όνομα δεμένο με την Παναχαϊκή και την πόλη

Ο θάνατος του Αλέκου Λουμπαρδέα αφήνει ένα αισθητό κενό σε έναν χώρο όπου το όνομά του είχε βάρος, αναγνώριση και σεβασμό. Για την Πάτρα, για την Παναχαϊκή, αλλά και για την ελληνική πυγμαχία, υπήρξε μια μορφή που δεν περιορίστηκε στις επιτυχίες της εποχής της, αλλά κράτησε ζωντανή τη σχέση της με το άθλημα και με τους ανθρώπους του.

Τα συλλυπητήρια του αντιδημάρχου απευθύνονται ιδιαίτερα στον γιο του, Νίκο Λουμπαρδέα, παλαίμαχο ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και σήμερα προπονητή, καθώς και σε όλη την οικογένεια του εκλιπόντος.

Η Πάτρα αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο. Έναν αθλητή που δεν έφερε μόνο τίτλους, αλλά και έναν τρόπο να στέκεται στη ζωή, που έκανε την παρουσία του να μετρά ακόμη περισσότερο.

