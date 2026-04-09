Τεράστια απώλεια για την πατραϊκή πυγμαχία

Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Λουμπαρδέας, μία από τις μεγαλύτερες μορφές της πατραϊκής πυγμαχίας

Ο εκλιπών είχε μία γεμάτη 10ετία (1961-1971) στα ρινγκ, πολλές επιτυχίες, πολλά μετάλλια σε πανελλήνια πρωταθλήματα και σε διεθνείς διοργανώσεις (μέλος της Εθνικής).

Μια ζωή Παναχαϊκή. Μόλις 25 χρονών σταμάτησε την πυγμαχία («έπρεπε να κοιτάξω και το μέλλον μου» είχε πει), συνέχισε να προσφέρει στο άθλημα, ήταν για πολλά χρόνια και κοντά στους προπονητές και στους αθλητές της Παναχαϊκής, αλλά είχε προσφέρει και εξωδιοικητικά στη διοίκηση της ΠΓΕ.

«Πήγα στην Παναχαϊκή για ποδοσφαιριστής, αλλά έγινα πυγμάχος», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην «Π» και εξήγησε:

«Παίζαμε ποδόσφαιρο στη γειτονιά μου κοντά στο πατρικό μου, πιο πάνω από τον Παντοκράτορα. Εκεί έμενε και ο συγχωρεμένος Βαγγέλης Μαυρόπουλος. Μας έβλεπε και μας είπε να πάμε στην Παναχαϊκή. Ξεκινήσαμε, όλη η παρέα, πήγαμε στο γήπεδο, είπε ο Μαυρόπουλος , στον Παντελή Γκίκα, έναν άλλο μεγάλο παναχαϊκιώτη, να μας βάλει για προπόνηση, αλλά τότε έβγαινε για προπόνηση η πρώτη ομάδα. Φύγαμε και εγώ ακολούθησα τον φίλο μου Πέτρο Ανδρουλιδάκη που είχε ξεκινήσει πυγμαχία. Ηταν το 1961, ήμουν 15 χρονών. Ξύλινο ρινγκ σε μία ας πούμε αίθουσα στο γήπεδο της Παναχαϊκής, αλλά με τον μεγάλο Βαγγέλη Μαυρόπουλος πάντα κοντά μας. Το 1963 πρωταθλητής στα 54 κιλά στη Γ΄ Κατηγορία, ανέβηκα πολλές φορές στο βάθρο μέχρι που σταμάτησα, η μεγαλύτερη επιτυχία μου ήταν η 3η θέση στο Πρωτάθλημα ΣΙΣΜ το 1969 στη Θεσσαλονίκη».

Για την πυγμαχία στην Πάτρα ο Αλέκος Λουμπαρδέας είχε πει: «Εχει παράδοση η Πάτρα στην πυγμαχία. Εβγαλε μεγάλους αθλητές και συνεχίζει να βγάζει. Ο κόσμος είναι κοντά στην πυγμαχία».

Ηταν πατέρας του παλιού ποδοσφαιριστή της Παναχαϊκής και νυν προπονητή του Πάτραι, Νίκου Λουμπαρδέα.

