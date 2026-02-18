Πάτρα: Τραυματισμός λιμενικού, οδηγός ΙΧ αρνήθηκε τον έλεγχο

Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει τον έλεγχο και τραυμάτισε Λιμενικό.

Πάτρα: Τραυματισμός λιμενικού, οδηγός ΙΧ αρνήθηκε τον έλεγχο
18 Φεβ. 2026 9:48
Pelop News

Στη σύλληψη 27χρονου οδηγού αυτοκινήτου εντός του λιμανιού της Πάτρας, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού, καθως το απόγευμα της Τρίτης 18/02/2026, αν και οδηγούσε αντίθετα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα και αναπτύσσοντας ταχύτητα, τραυμάτισε λιμενικό.

Ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας».

Σε βάρος του οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απλή σωματική βλάβη και αντίσταση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας προέβησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου ημεδαπού στον νότιο λιμένα Πάτρας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που κινούνταν αντίθετα εντός του λιμένα. Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις τροχονομικές υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένα στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Το στέλεχος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, από όπου και εξήλθε αυθημερόν. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Τι δείχνει η πρόγνωση για καιρό και μετακινήσεις
11:11 Καθίζηση στη Συγγρού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα – Τρύπα στη μεσαία λωρίδα από διαρροή νερού
11:10 Στήριξη Τραμπ για τον κάθετο διάδρομο, τι σημαίνει για την Ελλάδα
11:04 Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Κρίσιμες αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό τους
11:00 Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού
11:00 Πάτρα: Καταδικάστηκε και πιάστηκε να κάνει τα… ίδια
10:57 Ανεμοδαρμένα Ύψη: Έρωτας χωρίς έλεος
10:57 Παπαθανάσης: Στρατηγική επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» και πράσινες πόλεις
10:53 Χατζηδάκη εκτός ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της κομματικής ιδιότητας για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ
10:53 Δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη
10:48 Πάτρα: Δράση της «Φλόγας» για τον παιδικό καρκίνο
10:46 Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τσικουνγκούνια και στην Ελλάδα
10:42 Πάτρα: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Συλλόγου ατόμων με κινητική αναπηρία με Πελετίδη
10:35 Καθαρά Δευτέρα: Οι κορυφαίοι προορισμοί για «Κούλουμα», επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο
10:34 Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού
10:24 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:22 Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο
10:16 Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί
10:16 Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη
10:09 Που θα δείτε τις μάχες Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Μύκονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ