Πάτρα: Τραυματισμός λιμενικού, οδηγός ΙΧ αρνήθηκε τον έλεγχο

Στη σύλληψη 27χρονου οδηγού αυτοκινήτου εντός του λιμανιού της Πάτρας, προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού, καθως το απόγευμα της Τρίτης 18/02/2026, αν και οδηγούσε αντίθετα δεν συμμορφώθηκε σε σήμα και αναπτύσσοντας ταχύτητα, τραυμάτισε λιμενικό.

Ο λιμενικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας».

Σε βάρος του οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, απλή σωματική βλάβη και αντίσταση.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Τις απογευματινές ώρες χθες, στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας προέβησαν στη σύλληψη ενός 27χρονου ημεδαπού στον νότιο λιμένα Πάτρας. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου, στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. επιχείρησαν να ακινητοποιήσουν ένα Ι.Χ.Ε. όχημα που κινούνταν αντίθετα εντός του λιμένα. Ο 27χρονος οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις τροχονομικές υποδείξεις και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημά του προς άγνωστη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να τραυματίσει ένα στέλεχος Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Το στέλεχος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, από όπου και εξήλθε αυθημερόν. Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 27χρονος για παράβαση των άρθρων 290Α’ (Επικίνδυνη οδήγηση), 308 (Απλή σωματική βλάβη) και 167 (Αντίσταση) του Ποινικού Κώδικα.

