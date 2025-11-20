Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γ. Παπανδρέου

Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Φαναρίου, στην Πάτρα. ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ο δικυκλιστής πονούσε και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα και μετέφερε τον τραυματία για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



