Πάτρα: Τροχαίο με τραυματισμό δικυκλιστή στη Γ. Παπανδρέου
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Προανάκριση από την Τροχαία
Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη διασταύρωση των οδών Γεωργίου Παπανδρέου και Φαναρίου, στην Πάτρα. ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με αποτέλεσμα ο οδηγός του δικύκλου να βρεθεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, καθώς ο δικυκλιστής πονούσε και χρειάστηκε άμεση βοήθεια. Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα και μετέφερε τον τραυματία για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του δεν φαίνεται να είναι σοβαρός.
Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.
