Πάτρα – Τροχαίο στη Μπουκαούρη: Πλαγιομετωπική σύγκρουση και κυκλοφοριακό χάος για λίγη ώρα
Η σύγκρουση ευτυχώς έγινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε υλικές ζημιές και να μην υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Μπουκαούρη και Παντοκράτορος, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η σύγκρουση ευτυχώς έγινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε υλικές ζημιές και να μην υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.
Για αρκετή ώρα, πάντως, η κυκλοφορία στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα, κλείνοντας ουσιαστικά τους δύο δρόμους.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News