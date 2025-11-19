Πάτρα – Τροχαίο στη Μπουκαούρη: Πλαγιομετωπική σύγκρουση και κυκλοφοριακό χάος για λίγη ώρα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Μπουκαούρη και Παντοκράτορος, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά. Η σύγκρουση ευτυχώς έγινε με σχετικά χαμηλή ταχύτητα, με αποτέλεσμα να περιοριστεί σε υλικές ζημιές και να μην υπάρξει κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Για αρκετή ώρα, πάντως, η κυκλοφορία στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δυσχερής, καθώς τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν στο οδόστρωμα, κλείνοντας ουσιαστικά τους δύο δρόμους.

