Πάτρα: Τροχαίο στη Γούναρη, οδηγός συνέχισε ευθεία και συγκρούστηκε με άλλο όχημα ΦΩΤΟ

28 Οκτ. 2025 20:58
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τρίτης (28/10) στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Γούναρη και Αγίου Ανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο οδηγός ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου ενώ κατέβαινε τη Γουναρη αντί να στρίψει στην Aγίου Aνδρεου, συνέχισε ευθεία με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με όχημα που ανέβαινε τη Γουναρη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών και το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τραυματία.

