Πάτρα: Τσικνοπέμπτη με γλέντι, μουσική και… κοψίδια στην «Πολυφωνική»

Το καθιερωμένο παραδοσιακό γλέντι για τα μέλη της διοργανώνει και φέτος η «Πολυφωνική», στις εγκαταστάσεις της, μετά τις 8 το βράδυ

10 Φεβ. 2026 17:37
Pelop News

Όπως κάθε χρόνο και σύμφωνα με το έθιμο, η «Πολυφωνική» τιμά την Τσικνοπέμπτη με ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι για τα μέλη της, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της, μετά τις 8 το βράδυ.

Σε έναν χώρο στολισμένο παραδοσιακά, το έθιμο της τσίκνας θα ζωντανέψει με φαγητό, ποτό, μουσική και χορό, ενώ οι «μετρ του είδους», επώνυμοι και ανώνυμοι, υπόσχονται τα καλύτερα κοψίδια της ημέρας.

Η χορωδία αναλαμβάνει τα σουβλάκια, τις μπύρες, τα αναψυκτικά, τη μουσική και –κυρίως– τη διάθεση, ενώ όλα τα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο γλέντι καλούνται να συμβάλουν με σπιτικά εδέσματα. Σαλάτες, τυριά, πίτες κάθε είδους, κρασί, γλυκά, φρούτα και ό,τι άλλο μπορεί να εμπλουτίσει το τρικούβερτο τσιμπούσι είναι ευπρόσδεκτα.

Για την καλύτερη οργάνωση της βραδιάς, υπάρχει λίστα στη Γραμματεία, όπου τα μέλη καλούνται να δηλώσουν τις προτιμήσεις και τη συμμετοχή τους.

Η «Πολυφωνική» υπόσχεται και φέτος μια αυθεντική Τσικνοπέμπτη, γεμάτη κέφι, παράδοση και συλλογική διάθεση γιορτής.

