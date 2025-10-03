Πάτρα: Υπέστη έμφραγμα όταν την έλουζαν στο κομμωτήριο!

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και τις προσφέρθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες

03 Οκτ. 2025 19:35
Pelop News

Στην Πάτρα 70χρονη γυναίκα υπέστη έμφραγμα την ώρα που σήμερα (3/10/2025) που βρισκόταν στο κομμωτήριο και λούζονταν!

Στο σημείο έφτασε άμεσα το ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και τις προσφέρθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της κρίνεται σταθερή και ευτυχώς δεν εμπνέει πλέον ανησυχία, γεγονός που καθησυχάζει την οικογένεια της και τους δικούς της ανθρώπους.
