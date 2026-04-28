Πάτρα: Υπό διωγμόν οι πλανόδιοι μουσικοί - Νέο περιστατικό χθες στην Μαιζώνος Ο Κώστας Μαλκάς με το σαξόφωνό του, στη συμβολή των πεζοδρόμων Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου
28 Απρ. 2026 14:00
Pelop News

Στην Πάτρα επανέρχεται με ένταση το ζήτημα των πλανόδιων μουσικών, μετά από ακόμη ένα περιστατικό που προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Γνωστός μουσικός του δρόμου, ο Κώστας Μαλκάς, προσήχθη χθες στο 2ο Αστυνομικό Τμήμα, όταν αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου έπειτα από καταγγελίες καταστηματαρχών για πιθανή ενόχληση.

Ο μουσικός, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεν χρησιμοποιούσε ενισχυτικά μέσα ή ηχεία, ωστόσο οδηγήθηκε με περιπολικό στο τμήμα, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από περαστικούς και διαβάτες που βρέθηκαν στο σημείο.

Το περιστατικό εξελίχθηκε μπροστά σε έκπληκτους πολίτες, με αρκετούς να διαμαρτύρονται έντονα, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία της Αστυνομίας και η προσαγωγή ενός καλλιτέχνη του δρόμου είναι δυσανάλογη σε σχέση με την πράξη. Από την πλευρά της Αστυνομίας, όπως έγινε γνωστό, δόθηκαν συστάσεις προς τον μουσικό να μετακινείται σε άλλα σημεία και να προσαρμόζει τη δραστηριότητά του, καθώς σε περιπτώσεις καταγγελιών η παρέμβαση θεωρείται υποχρεωτική διαδικασία.

Το συμβάν, ωστόσο, αναζωπυρώνει μια μεγαλύτερη συζήτηση που παραμένει άλυτη στην πόλη: την απουσία ενός σαφούς πλαισίου για τους μουσικούς του δρόμου. Σήμερα στην Πάτρα δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα που να καθορίζει πού, πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούν να εμφανίζονται, με αποτέλεσμα κάθε εμφάνιση να εξαρτάται από μεμονωμένες καταγγελίες, προσωπικές ενοχλήσεις ή ερμηνείες των Αρχών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
