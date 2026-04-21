Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο σε μουσικούς στον Λευκό Πύργο για μικροφωνική

Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ επιβλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε μουσικούς του δρόμου που έπαιζαν και τραγουδούσαν στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Λευκού Πύργου, χρησιμοποιώντας μικροφωνική και ενισχυτές. Το συμβάν αφορά το συγκρότημα Yilturum, με τη Δημοτική Αστυνομία να βεβαιώνει την παράβαση σε δύο μέλη του σχήματος, επικαλούμενη την κανονιστική απόφαση που ισχύει για την περιοχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επιβολή του προστίμου βασίστηκε στην Κανονιστική Απόφαση για τη Νέα Παραλία, και ειδικότερα στη διάταξη που απαγορεύει τη χρήση ενισχυτών και μικροφωνικών εγκαταστάσεων στον συγκεκριμένο χώρο. Η σχετική κανονιστική του Δήμου Θεσσαλονίκης πράγματι προβλέπει απαγόρευση τέτοιων ενισχυτικών μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων λειτουργίας του παραλιακού μετώπου.

Τι καταγγέλλουν οι μουσικοί

Όπως μετέφερε η τραγουδοποιός Ευαγγελία Μπότση στην Parallaxi, το συγκρότημα έπαιζε κανονικά μουσική όταν εμφανίστηκαν στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας και τους ζήτησαν να σταματήσουν τη χρήση της μικροφωνικής. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί προειδοποίηση και ότι τα μέλη του σχήματος δεν γνώριζαν πως έχει απαγορευτεί η χρήση τέτοιου εξοπλισμού στη Νέα Παραλία, παρότι, όπως ανέφερε, στην περιοχή εμφανίζονται συχνά μουσικοί του δρόμου.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, όπου τα μέλη του συγκροτήματος ενημερώνουν τον κόσμο για το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε και δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να παίζουν μουσική παρά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η εικόνα αυτή έδωσε γρήγορα μεγαλύτερη δημοσιότητα στο θέμα και μετέφερε τη συζήτηση από το σημείο του ελέγχου στο ευρύτερο δημόσιο πεδίο.

Η θέση του δήμου

Από την πλευρά του δήμου, ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινοχρήστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους μουσικούς του δρόμου ως παρουσία στον δημόσιο χώρο, αλλά με τη χρήση μεγαφωνικής εγκατάστασης σε κατοικημένες περιοχές. Όπως ανέφερε στην Parallaxi, η πρακτική της υπηρεσίας είναι αρχικά να γίνεται σύσταση για απομάκρυνση της μικροφωνικής και, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, τότε να επιβάλλεται πρόστιμο. Πρόσθεσε, επίσης, ότι τέτοιοι έλεγχοι συνδέονται συχνά με διαμαρτυρίες κατοίκων.

Η ουσία της υπόθεσης

Το περιστατικό στη Νέα Παραλία δεν αφορά την παρουσία μουσικών στον δημόσιο χώρο καθαυτή, αλλά το πώς εφαρμόζεται στην πράξη η κανονιστική για τον ήχο και τις ενισχυτικές εγκαταστάσεις. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η τριβή: από τη μία οι μουσικοί μιλούν για αιφνιδιασμό και για ένα σκηνικό που περιορίζει την καλλιτεχνική έκφραση, από την άλλη ο δήμος επικαλείται συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο και ζητήματα όχλησης. Αυτή η ανάγνωση προκύπτει από τις δημόσιες τοποθετήσεις και των δύο πλευρών.

Η υπόθεση έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο συζήτησης για το πού τελειώνει η ελεύθερη καλλιτεχνική παρουσία στον δρόμο και πού αρχίζουν οι περιορισμοί που θέτουν οι τοπικές αρχές για τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά στη Νέα Παραλία, η ισορροπία αυτή φαίνεται ότι παραμένει λεπτή, με τους μουσικούς να ζητούν πιο καθαρούς κανόνες και τον δήμο να επιμένει στην εφαρμογή όσων έχουν ήδη αποφασιστεί. Η τελευταία αυτή διαπίστωση είναι εύλογη σύνθεση των δημοσιευμένων στοιχείων και θέσεων.

