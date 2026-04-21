Χαϊδάρι: Κρίσιμα 24ωρα για τη 13χρονη, τι λέει η διευθύντρια του σχολείου, σε σοκ οι μαθητές ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για την πτώση της 13χρονης μαθήτριας από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι, με τη διευθύντρια της σχολικής μονάδας να επιχειρεί να βάλει τέλος στα σενάρια που συνδέουν το περιστατικό με πρόβλημα στις εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, δεν υπάρχει ζήτημα κατασκευαστικής αστοχίας, ενώ υποστήριξε ότι η προστατευτική κουπαστή βρίσκεται κανονικά στη θέση της και δεν έχει υποστεί κατάρρευση.

Η ίδια περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά το συμβάν, σημειώνοντας ότι η νοσηλεύτρια του σχολείου έφτασε αμέσως στο σημείο και στη συνέχεια ακολούθησε η επέμβαση του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, τόνισε ότι η υπόθεση ερευνάται από την Αστυνομία, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση της μαθήτριας κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Τι λέει η διεύθυνση του σχολείου

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι τοποθετήσεις της διευθύντριας γύρω από το αν υπήρξε τεχνικό ή κατασκευαστικό ζήτημα στον χώρο του σχολείου. Όπως ανέφερε, όσα ακούστηκαν περί κατάρρευσης της κουπαστής ή ελλιπούς προστασίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Με τη θέση αυτή, η διεύθυνση του σχολείου αποσυνδέει, σε αυτή τη φάση, το περιστατικό από ενδεχόμενη βλάβη στην υποδομή του κτιρίου.





Την ίδια ώρα, από τις πρώτες μαρτυρίες που έχουν δημοσιευθεί, προκύπτει ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η 13χρονη να βρισκόταν επάνω ή πολύ κοντά στην κουπαστή πριν χάσει την ισορροπία της. Ωστόσο, η πλήρης εικόνα για όσα ακριβώς συνέβησαν δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

Ψυχολόγοι στο σχολείο μετά το σοκ

Το κλίμα στο σχολείο παραμένει ιδιαίτερα βαρύ, με τη διοίκηση να ενημερώνει κατά την πρωινή προσευχή ότι υπάρχουν ψυχολόγοι διαθέσιμοι για όσα παιδιά αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν. Το μήνυμα που δόθηκε προς τους μαθητές ήταν ότι μπορούν να απευθύνονται τόσο στους καθηγητές όσο και στους ειδικούς που βρίσκονται στον χώρο, ώστε να διαχειριστούν το σοκ και τη φόρτιση που έχει προκαλέσει το περιστατικό.

Η κίνηση αυτή δείχνει και το μέγεθος της αναστάτωσης που έχει προκληθεί στη σχολική κοινότητα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά σε άλλα παιδιά και έχει επηρεάσει βαθιά το κλίμα στο σχολείο. Αυτή η εκτίμηση στηρίζεται στις αναφορές περί σοκ μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών που ακολούθησαν το συμβάν.

Κρίσιμη η κατάσταση της 13χρονης

Η 13χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο «Αττικόν» και στη συνέχεια, διασωληνωμένη, στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», όπου υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την πορεία της.

Το περιστατικό στο Χαϊδάρι έχει ανοίξει μια δύσκολη συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και γύρω από τη διαχείριση ενός τόσο σοβαρού συμβάντος μέσα σε μια σχολική κοινότητα. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση, το βασικό ζητούμενο παραμένει διπλό: να αποσαφηνιστούν με ακρίβεια οι συνθήκες της πτώσης και να δοθεί η αναγκαία στήριξη τόσο στη μαθήτρια και την οικογένειά της όσο και στους συμμαθητές της που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο περιστατικό.

