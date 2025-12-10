Πάτρα: Υπόθεση-σοκ με ανήλικους διαρρήκτες, ρίχνουν την ευθύνη στα παιδιά

Προφυλακίσεις για τους ανήλικους διαρρήκτες. Η υπεράσπιση κάνει λόγο για διογκωμένη υπόθεση

Πάτρα: Υπόθεση-σοκ με ανήλικους διαρρήκτες, ρίχνουν την ευθύνη στα παιδιά
10 Δεκ. 2025 11:00
Pelop News

Δύο από τους ενήλικες που κατηγορούνται ότι έβαζαν ανήλικους να κάνουν διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα, σπίτια αλλά και σε περαστικούς στην Πάτρα, οδηγούνται στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και τρεις χωρίς. Σε βάρος των πέντε ανηλίκων εκδόθηκε διάταξη για αφαίρεση επιμέλειας και ένταξή τους υπό καθεστώς επιμέλειας από αρμόδιο επιμελητή ανηλίκων. Με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου για ιατρικές εξετάσεις, υπό φύλαξη από αστυνομικούς. Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δικηγόρος Πατρών Σπύρος Δημητρέλης, που εκπροσωπεί κάποιους από τους συλληφθέντες, μια μητέρα και δύο ακόμη άτομα που διαμένουν στον ίδιο καταυλισμό, ανέφερε ότι: «Οι εντολείς μου, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπορία ανθρώπων, αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν πως δεν είχαν καμία συμμετοχή στις πράξεις που τους αποδίδονται. Θεωρώ ότι η υπόθεση είναι διογκωμένη από τις διωκτικές αρχές όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν το συγκεκριμένο σοβαρό αδίκημα. Στην ουσία πρόκειται για παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων, όπου ενδεχομένως υπάρχει παραμέληση εποπτείας από τους γονείς τους, αλλά σε καμία περίπτωση οι γονείς ή άλλα πρόσωπα δεν άσκησαν σωματική ή ψυχολογική βία για να προβούν στις κλοπές. Ολες οι κλοπές που έχουν διαπραχθεί έγιναν με αποκλειστική βούληση των παιδιών, τα οποία έχουν στο παρελθόν απασχολήσει αυτοτελώς για διάπραξη κλοπών…».

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδας Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων 8 ανήλικοι που αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ συνελήφθησαν 9 κατηγορούμενοι (6 άνδρες και 3 γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων, με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ