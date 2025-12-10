Πάτρα: Υπόθεση-σοκ με ανήλικους διαρρήκτες, ρίχνουν την ευθύνη στα παιδιά
Προφυλακίσεις για τους ανήλικους διαρρήκτες. Η υπεράσπιση κάνει λόγο για διογκωμένη υπόθεση
Δύο από τους ενήλικες που κατηγορούνται ότι έβαζαν ανήλικους να κάνουν διαρρήξεις και ληστείες σε καταστήματα, σπίτια αλλά και σε περαστικούς στην Πάτρα, οδηγούνται στη φυλακή, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ενώ τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και τρεις χωρίς. Σε βάρος των πέντε ανηλίκων εκδόθηκε διάταξη για αφαίρεση επιμέλειας και ένταξή τους υπό καθεστώς επιμέλειας από αρμόδιο επιμελητή ανηλίκων. Με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο του Ρίου για ιατρικές εξετάσεις, υπό φύλαξη από αστυνομικούς. Η ανακριτική διαδικασία ήταν μαραθώνια και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.
Ο δικηγόρος Πατρών Σπύρος Δημητρέλης, που εκπροσωπεί κάποιους από τους συλληφθέντες, μια μητέρα και δύο ακόμη άτομα που διαμένουν στον ίδιο καταυλισμό, ανέφερε ότι: «Οι εντολείς μου, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπορία ανθρώπων, αρνήθηκαν την κατηγορία και δήλωσαν πως δεν είχαν καμία συμμετοχή στις πράξεις που τους αποδίδονται. Θεωρώ ότι η υπόθεση είναι διογκωμένη από τις διωκτικές αρχές όσον αφορά την εμπορία ανθρώπων, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν το συγκεκριμένο σοβαρό αδίκημα. Στην ουσία πρόκειται για παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων, όπου ενδεχομένως υπάρχει παραμέληση εποπτείας από τους γονείς τους, αλλά σε καμία περίπτωση οι γονείς ή άλλα πρόσωπα δεν άσκησαν σωματική ή ψυχολογική βία για να προβούν στις κλοπές. Ολες οι κλοπές που έχουν διαπραχθεί έγιναν με αποκλειστική βούληση των παιδιών, τα οποία έχουν στο παρελθόν απασχολήσει αυτοτελώς για διάπραξη κλοπών…».
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες και ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις στους καταυλισμούς Ριγανόκαμπου – Εγλυκάδας Πατρών, Πίσω Συκιάς Κάτω Αχαΐας και στην περιοχή Προσφυγικών Πατρών. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων προσήχθησαν συνολικά 17 άτομα, εκ των οποίων 8 ανήλικοι που αντιμετωπίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, ενώ συνελήφθησαν 9 κατηγορούμενοι (6 άνδρες και 3 γυναίκες), μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για ληστρική κλοπή, διακεκριμένες κλοπές, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εμπορία ανθρώπων, με τη μορφή της στρατολόγησης ανηλίκων για τέλεση εγκληματικών πράξεων.
