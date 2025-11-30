Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη

Θρήνος επικρατεί στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις 7 τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του, στην οδό Χαραλάμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει και δεν ήταν δυνατή η παροχή βοήθειας. Όπως όλα δείχνουν, ο θάνατός του επήλθε ενώ βρισκόταν στον ύπνο του.

Παράλληλα, στο σημείο προσήλθε και η Αστυνομία, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού. Από τα έως τώρα στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα συνηγορούν ότι πρόκειται για θάνατο από παθολογικά – φυσικά αίτια.

Η υπόθεση αναμένεται να φωτιστεί πλήρως μετά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν.

