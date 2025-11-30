Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει και δεν ήταν δυνατή η παροχή βοήθειας. Όπως όλα δείχνουν, ο θάνατός του επήλθε ενώ βρισκόταν στον ύπνο του.

Πάτρα - Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
30 Νοέ. 2025 10:07
Pelop News

Θρήνος επικρατεί στην περιοχή των Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όπου άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στις 7 τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του, στην οδό Χαραλάμπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει και δεν ήταν δυνατή η παροχή βοήθειας. Όπως όλα δείχνουν, ο θάνατός του επήλθε ενώ βρισκόταν στον ύπνο του.

Παράλληλα, στο σημείο προσήλθε και η Αστυνομία, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες του περιστατικού. Από τα έως τώρα στοιχεία, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα συνηγορούν ότι πρόκειται για θάνατο από παθολογικά – φυσικά αίτια.

Η υπόθεση αναμένεται να φωτιστεί πλήρως μετά και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα προσδιορίσει με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ