Patras Art Festival Vol. 2: Τέσσερα σεμινάρια σύγχρονου χορού και ακροβατικών

Στο πλαίσιο του Patras Art Festival Vol. 2 θα πραγματοποιηθούν τέσσερα σεμινάρια σύγχρονου χορού και ακροβατικών διάρκειας 4 ημερών για 90 ή 120 λεπτά το καθένα καθημερινά.

Γνωρίστε έναν – έναν τους καθηγητές και εγγραφείτε εγκαίρως στα σεμινάριά τους στο site ή το email του PAF!

“POP UP”

Σεμινάριο σύγχρονου χορού με τον Αλέξανδρο Σταυρόπουλο. ART EVOLUTION, PATRA

Δευτέρα 27/06 με Πέμπτη 30/06.

Στην αρχή του μαθήματος, θα ζεσταθούμε χτίζοντας κινητικότητα και δύναμη μέσα από όλο μας το σώμα. Έπειτα, μέσα από μια σειρά από οδηγίες και αυτοσχεδιασμούς θα εξερευνήσουμε την δυνατότητα κίνησης μας και θα δουλέψουμε πάνω στις αρχές της ροής, της μουσικότητας, της χρήσης διαφορετικών κινητικών ποιοτήτων και τον ρυθμό μιας ακολουθίας. Στο τέλος του σεμιναρίου, το άτομο θα είναι σε θέση να επωφεληθεί από όλες τις αρχές που αναφέρονται παραπάνω και να τις προσθέσει στην δική του κινητική πρακτική. Αυτό είναι ένα μάθημα ανοιχτό για όλα τα επίπεδα και για κάθε χορευτή που επιθυμεί να εμβαθύνει στην πρακτική του, ανεξάρτητα από την τεχνική και την εμπειρία στον σύγχρονο χορό.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Σταυρόπουλος Αλέξανδρος γεννημένος στην Πάτρα (1991) σπούδασε/αποφοίτησε από την Κρατική Σχολή Χορού το 2014 και ειναι ενεργό μέλος στις ομάδες “Λυδία Λύθος” και”Χορευτές του Βορρά” τις οποίες επιμελείται και ως βοηθός χορογράφου.To 2015 παρακολούθησε το Ιntensive Corse of Martha’s Graham technique στη Νέα Υόρκη και το 2016 κάνει το μεταπτυχιακό του (Postgraduate/Master) στο Place του Λονδίνου.



Το 2020 δημιουργεί το πρώτο του χορογραφικό έργο “Cinderella’s” το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο 13ο Arc for Dance Festival και μετέπειτα επιλέχθηκε απο το Aerowaves Festival 2021.Το 2022 βραβεύτηκε με το βραβείο της ARTWORKS στο πεδίο του χορού και της χορογραφίας.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί ως χορευτής με πολλούς Έλληνες και ξένους χορογράφους όπως Jasmin Vardimon, Russel Maliphant , Andonis Foniadakis,Hannes Langolf,Ermira Gkoro,Tono Lachky,Patricia Apergi,Fenia Apostolou,Fotis Nikolaou,Πέννυ Διαμαντοπούλου,Alexis Vasiliou k.a Σήμερα εργάζεται για τη νέα παραγωγή του Koen Augustignen & Rosalba Torres Guerrero σε παγκόσμια περιοδεία!

*ΚΟΣΤΟΣ 50€

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/719206046072210

Εγγραφές και Πληροφορίες στα: [email protected] και https://www.patrasartfestival.com/popup

“BODY INSTRUMENT”

Σεμινάριο σύγχρονου χορού με την Λαμπρινή Γκόλια. ART EVOLUTION, PATRA Δευτέρα 27/06 με Πέμπτη 30/06

Ο χτύπος της καρδιάς δημιουργεί το τέμπο στο σώμα μας, καθώς η ανάσα δημιουργεί τις ρυθμικές αξίες και τις δυναμικές πάνω σε αυτόν τον παλμό.~

Το εργαστήρι εστιάζει στην μουσικότητα του σώματος. Μας προσφέρει τρόπους να αφυπνίσουμε και να εξελίξουμε το ρυθμό και τις δυναμικές μας χρησιμοποιώντας το σώμα ως μουσικό όργανο και τη θεωρία της μουσικής ως οδηγό στον κόσμο του αυτοσχεδιασμού.

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΚΟΛΙΑ

Η Λαμπρινή Γκόλια είναι χορεύτρια, δασκάλα χορού, και χορογράφος. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Κ.Σ.Ο.Τ και ασχολείται συστηματικά με τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες και το θέατρο.

Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με διάφορες ομάδες χορού, όπως με την Hellenic Dance Company, την Krama Dance Company, την Lidia Lithos DanceTheatre, την Aerites Dance Company,την Asomates Dynameis Dance Company, την Siamese-Cie, και την Dancetheater OKTANA, καθως και με ανεξάρτητα καλλιτεχνικά έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί επίσης με τον ιδρυτή της τεχνικής “Flying Low”, David Zambrano.

Ως καθηγήτρια χορού έχει διδάξει μπαλέτο, σύγχρονο και Graham σε ομάδες χορού, επαγγελματικές σχολές χορού και στούντιο σε όλο τον κόσμο. Οι πρόσφατες σπουδές της στη μουσική (2016-2019) την οδήγησαν στη προσωπική της μέθοδο διδασκαλίας, «Body Instrument».

Ως χορογράφος έχει δημιουργήσει το “Camouflage” το οποίο επιλέχθηκε στο Φεστιβάλ Deltebre Danza καθώς και σε διάφορα φεστιβάλ της Ελλάδας, το «Σύμπλεγμα της Μέδουσας» και το «Ενός Λεπτού Σιγή». Η τελευταία της δημιουργία είναι το έργο «Ορλάντο».

*ΚΟΣΤΟΣ 50€

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/433092644941043/

Εγγραφές και Πληροφορίες στα: [email protected] και https://www.patrasartfestival.com/bodyinstrument

“Road to the Ocean”

Σεμινάριο σύγχρονου χορού με τους Danae & Dionysios. ART EVOLUTION, PATRA Δευτέρα 26/06 με Πέμπτη 30/06

Μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών πρακτικών, θα επικεντρωθούμε στη συνειδητότητα των κινητικών μας επιλογών. Θα πειραματιστούμε με την λεπτομερή κίνηση των χεριών και την επαφή των ποδιών μας με το έδαφος, καθώς θα παίζουμε γύρω από ποικίλες ρυθμικές δομές.

Τέλος, θα μοιραστούμε επίσης μερικές φράσεις από το τελευταίο μας ντουέτο “Omen of Fάrιsa”.

DANAE & DIONYSIOS

Η Δανάη και ο Διονύσιος συνεργάζονται από το 2015 και μέχρι τώρα έχουν δημιουργήσει τρία έργα, το “UNCIA”, το “ΑΤΜΑ” και το “Free At Last : Rerooted”, καθώς επίσης και την ομπρέλα δράσεων για ξωτερικούς χώρους “Pilgrims”.

Ως μαθητές της φύσης, των ζώων της και των αυτόχθονων πολιτισμών δημιουργούν ιστορίες από τη μεριά αυτού που ήταν ή ακόμη είναι αδάμαστος. Πραγματικά γεγονότα και μύθοι φυλών και άγριων ζώων που δεν τα κατάφεραν ή δεν προσαρμόστηκαν, γίνονται ο καμβάς των ιστοριών τους. Στις δημιουργίες τους προτείνουν αρμονικές σχέσεις μεταξύ της φύσης και των πλασμάτων της, σπάζοντας τη στερεοτυπική ιεραρχία, ενώ η ονειρική ατμόσφαιρα που συνήθως αγκαλιάζει τη δουλειά τους, ταξιδεύει το κοινό σε μια διαμάχη μεταξύ χάους και τάξης. Προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στο προσιτό και το πρωτοπόρο, υποστηρίζουν την ιδέα πως η τέχνη είναι ένα καθολικό μέσο επικοινωνίας το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μία δυναμική και ταυτόχρονα εύθραυστη γλώσσα.

Μαζί δημιούργησαν το πρώτο τους έργο “UNCIA” που κάνει περιοδεία παγκοσμίως μετρώντας πάνω από 50 παραστάσεις σε 11 χώρες. Με το “UNCIA” έχουν κερδίσει το πρώτο και δύο επιπλέον βραβεία στο RIDCC του Ρότερνταμ και το δεύτερο βραβείο στο International Choreographic Competition του Αννόβερου. Στη συνέχεια, δημιούργησαν το “ΑΤΜΑ”, το οποίο έχει περιοδεύσει στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική και το “Free At Last”, μια παραγωγή του Theater Rotterdam, που στη συνέχεια εξελίχθηκε στο “Free At Last : Rerooted” με την υποστήριξη του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Με πρωτοβουλία του Club Guy & Roni δημιούργησαν το video dance “Oasi” για ένα 24ωρο Art Carousel με σκοπό να υποστηρίξουν τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Επίσης, έχουν συνεργαστεί με τον Νίκο Λαγουσάκο και τη σκηνοθέτη Anghela Alό για την τελετή έναρξης του Noor Festival στο Riyadh της Σαουδικής Αραβίας με art objects του Robert Wilson. Το τελευταίο τους project, “Pilgrims”, έχει δομηθεί γύρω από τον άξονα της περαιτέρω εξωστρέφειας του σύγχρονου χορού στις ελληνικές επαρχίες, ενώ η τελευταία τους παραγωγή “Valley of the Hummingbirds” για το Staatstheater Braunschweig έκανε την πρεμιέρα της τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, δημιουργούν έργα και διδάσκουν για επαγγελματικές σχολές και μεταπτυχιακά προγράμματα χορού όπως το “Free Bodies” στη Βαρκελώνη, το “EPDC” στο Μπούργκος και το “Pera Gau” στην Κερύνεια, ενώ παραδίδουν σεμινάρια παγκοσμίως.

*ΚΟΣΤΟΣ 50€

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/542942630598681

Εγγραφές και Πληροφορίες στα: [email protected] https://www.patrasartfestival.com/roadtotheocean

“AERIAL SILKS”

Σεμινάριο ακροβατικών με την Αγγελική Νικολακάκη. ART EVOLUTION, PATRA Δευτέρα 27/06 με Πέμπτη 30/06

Σε αυτό το σεμινάριο θα μελετήσουμε αναβάσεις, πτώσεις, στατικές και δυναμικές κινήσεις στο ακροβατικό πανί για όλα τα επίπεδα. Επίσης θα δημιουργήσουμε σύντομες χορογραφίες χρησιμοποιώντας το υλικό που θα διδαχθούμε.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ

Η Αγγελική Νικολακάκη σπούδασε στο Εθνικό Κέντρο Τεχνών του Τσίρκο του Λονδίνου με ειδίκευση στους εναέριους ιμάντες. Έκτοτε συμμετέχει σε παραστάσεις και διδάσκει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί με γνωστές ομάδες όπως Complicité Theatre, Upswing, Certain Blacks και Flow Productions. Επίσης είναι καλλιτεχνική συν-διευθύντρια και ερμηνεύτρια του Out Of Order Contemporary Circus Collective.

*ΚΟΣΤΟΣ 60€

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1772479023083775/

Εγγραφές και Πληροφορίες στα: [email protected] https://www.patrasartfestival.com/aerialsilks