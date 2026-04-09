Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο

Η Μεγάλη Πέμπτη στα Ιεροσόλυμα σημαδεύτηκε από την κατανυκτική Τελετή του Νιπτήρος, που φέτος πραγματοποιήθηκε εντός του Ναού της Αναστάσεως υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

09 Απρ. 2026 16:08
Pelop News

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη η Τελετή του Νιπτήρος στον Πανάγιο Τάφο, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ να τελεί την ιερή ακολουθία μέσα στον Ναό της Αναστάσεως.

Η τελετή, που αποτελεί μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στα Ιεροσόλυμα, αναπαριστά την πράξη του Χριστού κατά τον Μυστικό Δείπνο, όταν έπλυνε τα πόδια των δώδεκα Μαθητών Του. Στο ίδιο πνεύμα, ο Πατριάρχης Θεόφιλος έπλυνε τα πόδια δώδεκα ιερέων, σε μια ακολουθία με έντονο θρησκευτικό και συμβολικό φορτίο.

Η Τελετή του Νιπτήρος επί αιώνες τελούνταν στην αυλή του Ναού της Αναστάσεως, παρουσία χιλιάδων πιστών και προσκυνητών. Φέτος, ωστόσο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εντός του Ναού, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που ισχύουν στην περιοχή. Η αλλαγή αυτή περιόρισε αισθητά τον αριθμό των παρευρισκομένων, ενίσχυσε όμως ακόμη περισσότερο την αίσθηση της κατάνυξης.

Η φετινή εικόνα στους Αγίους Τόπους είναι διαφορετική. Μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν ήρθησαν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί, επιτρέποντας ξανά την πρόσβαση των πιστών στους ιερούς χώρους της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Παρά το άνοιγμα, όμως, η παρουσία του κόσμου παραμένει περιορισμένη.

Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ, που περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου και την Πλατεία των Τζαμιών, δεν θυμίζουν ακόμη τις εικόνες άλλων ετών, όταν οι προσκυνητές γέμιζαν κάθε σημείο της Παλιάς Πόλης τις ημέρες του Πάσχα.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η σημερινή τελετή απέκτησε ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα, καθώς συνδύασε τη θρησκευτική συγκίνηση με τη σιωπή μιας πόλης που, αν και άνοιξε ξανά στους πιστούς, παραμένει μακριά από τη ζωντάνια και την κοσμοσυρροή που συνήθως συνοδεύει τη Μεγάλη Εβδομάδα στα Ιεροσόλυμα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:50 Ισραήλ: Η εκεχειρία με το Ιράν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη δίκη Νετανιάχου
16:39 BBC: Πλησιάζει η στιγμή που ο Τραμπ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει στον Λίβανο
16:28 Πόσες ημέρες θα μείνουν κλειστές οι τράπεζες το Πάσχα
16:08 Κατάνυξη στα Ιεροσόλυμα: Η Τελετή του Νιπτήρος από τον Πατριάρχη Θεόφιλο στον Πανάγιο Τάφο
15:58 Μάικλ Τζ. Φοξ: Το CNN τον «πέθανε» κατά λάθος και ο ίδιος απάντησε με χιούμορ
15:56 Γιώργος Δούκας: Εκεί που ο μύθος συναντά τη βία της εξουσίας και η ύβρις οδηγεί στην καταστροφή
15:48 Πάσχα με ασφάλεια: Οι 7 βασικές οδηγίες για τραπέζι, δρόμο και Ανάσταση
15:40 Νετανιάχου μετά τη Βηρυτό: «Θα χτυπάμε τη Χεζμπολάχ όπου χρειαστεί»
15:31 Αρνί ή κατσίκι; Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι
15:29 Ιησούς Χριστός Superstar: Από την ευλάβεια του Τζεφιρέλι στην οργή του Γκίμπσον
15:22 Κιάνου Ριβς για Μάρτιν Σκορσέζε: «Δεν το φανταζόμουν ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα»
15:15 Η Παταγονία στα λευκά: Σπάνιες δορυφορικές εικόνες της NASA από τη χιονισμένη έρημο
15:02 Φάμελλος από τη Θεσσαλονίκη: «Η ακρίβεια αδειάζει τα μαγαζιά, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει»
15:00 Οι ενδοκρινολόγοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στον Νεοκλή Γεωργόπουλο: Εκφραστής της συλλογικής προσπάθειας
14:59 Κατιάνα Μπαλανίκα: Η μαρτυρία της για σεξουαλική επίθεση που δέχτηκε στον δρόμο
14:52 Χανιά: Νεκρή 33χρονη μέσα στο σπίτι της στην περιοχή Δικαστήρια
14:45 Στην Αράχωβα Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου – Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν
14:45 Κατερίνη: Τους παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους
14:37 Αυτοκρατορικός πιγκουίνος: Στα απειλούμενα είδη – Στο μισό ο πληθυσμός έως το 2080
14:35 Θήβα: Έψαχναν για κροτίδες σε ψιλικατζίδικο και βρήκαν κρυμμένα σπαθιά και μαχαίρια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
