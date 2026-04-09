Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Πέμπτη η Τελετή του Νιπτήρος στον Πανάγιο Τάφο, με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ΄ να τελεί την ιερή ακολουθία μέσα στον Ναό της Αναστάσεως.

Η τελετή, που αποτελεί μία από τις πιο συμβολικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας στα Ιεροσόλυμα, αναπαριστά την πράξη του Χριστού κατά τον Μυστικό Δείπνο, όταν έπλυνε τα πόδια των δώδεκα Μαθητών Του. Στο ίδιο πνεύμα, ο Πατριάρχης Θεόφιλος έπλυνε τα πόδια δώδεκα ιερέων, σε μια ακολουθία με έντονο θρησκευτικό και συμβολικό φορτίο.

Η Τελετή του Νιπτήρος επί αιώνες τελούνταν στην αυλή του Ναού της Αναστάσεως, παρουσία χιλιάδων πιστών και προσκυνητών. Φέτος, ωστόσο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί εντός του Ναού, εξαιτίας των αυστηρών μέτρων ασφαλείας που ισχύουν στην περιοχή. Η αλλαγή αυτή περιόρισε αισθητά τον αριθμό των παρευρισκομένων, ενίσχυσε όμως ακόμη περισσότερο την αίσθηση της κατάνυξης.

Η φετινή εικόνα στους Αγίους Τόπους είναι διαφορετική. Μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν ήρθησαν οι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί, επιτρέποντας ξανά την πρόσβαση των πιστών στους ιερούς χώρους της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ. Παρά το άνοιγμα, όμως, η παρουσία του κόσμου παραμένει περιορισμένη.

Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ, που περιλαμβάνουν το Τείχος των Δακρύων, τη Βασιλική του Παναγίου Τάφου και την Πλατεία των Τζαμιών, δεν θυμίζουν ακόμη τις εικόνες άλλων ετών, όταν οι προσκυνητές γέμιζαν κάθε σημείο της Παλιάς Πόλης τις ημέρες του Πάσχα.

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, η σημερινή τελετή απέκτησε ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα, καθώς συνδύασε τη θρησκευτική συγκίνηση με τη σιωπή μιας πόλης που, αν και άνοιξε ξανά στους πιστούς, παραμένει μακριά από τη ζωντάνια και την κοσμοσυρροή που συνήθως συνοδεύει τη Μεγάλη Εβδομάδα στα Ιεροσόλυμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



