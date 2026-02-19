Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας

Μια ξεχωριστή μουσική δράση στο κέντρο της Πάτρας διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων της πόλης, με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, σε μία ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας για την πόλη. Η δράση φιλοδοξεί να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στο ιστορικό κέντρο, αξιοποιώντας τη δυναμική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η εκδήλωση θα έχει διάρκεια τριών ωρών, από τις 12:00 έως τις 15:00, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο σε έναν ζωντανό μουσικό πυρήνα ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας.

Το μουσικό σχήμα απαρτίζεται από τους τραγουδιστές Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρη Πετράκο, πλαισιωμένους από την ορχήστρα τους. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστό ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με έμφαση σε σύγχρονες επιτυχίες και διασκευές, που απευθύνονται σε ευρύ ηλικιακό κοινό.

Με δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα, η δράση στοχεύει να δημιουργήσει ένα θετικό και ελκυστικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά και στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας σημαντικές διοργανώσεις της πόλης προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της εμπορικής ζωής της Πάτρας.

