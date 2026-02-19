Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας

Με μια τρίωρη μουσική εκδήλωση στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, το Επιμελητήριο Αχαΐας επιχειρεί να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στο ιστορικό κέντρο, αξιοποιώντας τη δυναμική του Πατρινού Καρναβαλιού.

Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
19 Φεβ. 2026 11:50
Pelop News

Μια ξεχωριστή μουσική δράση στο κέντρο της Πάτρας διοργανώνει το Επιμελητήριο Αχαΐας, στο πλαίσιο των καρναβαλικών εκδηλώσεων της πόλης, με στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης και την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στον πεζόδρομο της οδού Μαιζώνος, στη συμβολή με την Αγίου Νικολάου, σε μία ημέρα αυξημένης επισκεψιμότητας για την πόλη. Η δράση φιλοδοξεί να ενισχύσει την εμπορική κίνηση στο ιστορικό κέντρο, αξιοποιώντας τη δυναμική και τη γιορτινή ατμόσφαιρα του Πατρινού Καρναβαλιού.

Η εκδήλωση θα έχει διάρκεια τριών ωρών, από τις 12:00 έως τις 15:00, μετατρέποντας το εμπορικό κέντρο σε έναν ζωντανό μουσικό πυρήνα ψυχαγωγίας και εξωστρέφειας.

Το μουσικό σχήμα απαρτίζεται από τους τραγουδιστές Μυρτώ Καμβυσίδη και Γρηγόρη Πετράκο, πλαισιωμένους από την ορχήστρα τους. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστό ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, με έμφαση σε σύγχρονες επιτυχίες και διασκευές, που απευθύνονται σε ευρύ ηλικιακό κοινό.

Με δυναμικό και διαδραστικό χαρακτήρα, η δράση στοχεύει να δημιουργήσει ένα θετικό και ελκυστικό περιβάλλον για κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική αγορά και στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Το Επιμελητήριο Αχαΐας συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που συνδέουν τον πολιτισμό με την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας σημαντικές διοργανώσεις της πόλης προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της εμπορικής ζωής της Πάτρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:48 Πάτρα: Σύλληψη 17χρονου – Εντοπίστηκε με σουγιά σε αστυνομικό έλεγχο
12:45 Ένταση στο νοσοκομείο Νίκαιας με την επίσκεψη Γεωργιάδη – «Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα», λέει ο υπουργός ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 Ο Μπιλς Γκέιτς ακύρωσε ομιλία στην Ινδία, δείτε για ποιο λόγο
12:41 ΕΦΚΑ: Πληρωμές σε 5 κατηγορίες συνταξιούχων, ποιους αφορά
12:41 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση 18 μηνών
12:37 Πάτρα: Ο «Κύριος Αμιλκάρ» επιστρέφει στο Θέατρο Αγορά για τρεις παραστάσεις μετά τα sold out
12:34 Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην εθνική Αμφίπολης – Καβάλας
12:29 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Αυτή είναι η σειρά παρέλασης των πληρωμάτων – Πύλες εισόδου και ώρες
12:25 Τολό: Το δίδυμο “αδερφάκι” του Ναυπλίου
12:20 Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και άνεμοι έως το Σάββατο – Οι περιοχές που επηρεάζονται
12:18 Οι σημερινές μάχες Κυπέλλου Ελλάδας, ποιοι θα προκριθούν στον τελικό;
12:16 Πάτρα: «Αγώνες και μεταμορφώσεις μιας γυναίκας» στο Θέατρο Πάνθεον – Δύο παραστάσεις τον Μάρτιο
12:10 Σοκ στη Βρετανία: Συνελήφθη ο πρίγκιπας Άντριου – Έρευνα για διαρροή εγγράφων και σύνδεση με την υπόθεση Έπσταϊν
12:07 Καρναβαλικό party και facepainting στο Εμπορικό Πάρκο TOP PARKS Πάτρας
12:06 Η Άγκυρα αντιδρά για την συμφωνία της Ελλάδας για το φυσικό αέριο
12:00 Νυχτερινές περιπολίες ξανά στο Αίγιο: Πρώτη ενίσχυση μετά τα δημοσιεύματα της «Π» και τις πιέσεις συνδικαλιστών
11:56 Καταδίκη πατέρα Αντωνίου: Ποινή 9,5 ετών και εξαγορά άνω των 60.000 ευρώ – Βαρύτερη απόφαση στο Εφετείο
11:54 Πατρινό Καρναβάλι: Η Χρυσηίδα Γκαγκούτη απόψε live στο Royal
11:50 Πατρινό Καρναβάλι: Μουσική δράση από το Επιμελητήριο Αχαΐας για τόνωση της αγοράς στο κέντρο της Πάτρας
11:48 Ο Μπραντ Πιτ έφτασε στην Υδρα, σε «συναγερμό» το νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ