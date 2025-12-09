Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πατρών – Πύργου, καθώς έληξε ο αποκλεισμός από αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι πάντως παραμένουν στο μπλόκο που έχει στηθεί στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας.

Αγρότες: Μαζί με κτηνοτρόφους απέκλεισαν την Πατρών – Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας

Στο μεταξύ, κλειστή παραμένει η μεγάλη περιμετρική της Πάτρας, από τον κόμβο Κ1 λιμάνι Πάτρας, έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο.

