Παύλιανη: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στις πλαγιές της Οίτης

Η Παύλιανη, ένα γραφικό χωριό στις πλαγιές της Οίτης, μόλις τρεις ώρες από την Αθήνα, έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή προορισμό για φθινοπωρινές αποδράσεις, διατηρώντας την αυθεντική γοητεία του.

Το ορεινό διαμάντι της Φθιώτιδας η απόδειξη ότι η αυθεντική ομορφιά της ελληνικής υπαίθρου μπορεί να συνδυαστεί με το μοντέρνο, δημιουργικό πνεύμα και το απόλυτο chillout vibe. Είναι η ιδανική κοντινή απόδραση για όσους αναζητούν την ηρεμία του βουνού, χωρίς να θυσιάζουν τη διασκέδαση και την αισθητική.

Χτισμένη κοντά στον Εθνικό Δρυμό Οίτης, όπου συναντώνται τα βουνά Βαρδούσια, Οίτη και Γκιώνα, το χωριό ξεχωρίζει για την καθαριότητα, την καλλιτεχνική του ταυτότητα και την αφοσίωση των κατοίκων του. Κοντά, το χωριό Αθανάσιος Διάκος (πρώην Άνω Μουσουνίτσα) σε υψόμετρο 1.100 μέτρων προσφέρει αυθεντικές γεύσεις με κρέας και τυροκομικά.

Ξέχνα τα συνηθισμένα. Εδώ, η αγάπη των ντόπιων έχει μετατρέψει ένα φυσικό μονοπάτι σε έναν υπαίθριο παιδότοπο για όλες τις ηλικίες, όπου η τέχνη συναντά τη φύση με τον πιο ευφάνταστο τρόπο.

Το φυσικό πάρκο αναψυχής στις πηγές του Ασωπού είναι το διαμάντι της Παύλιανης, δημιούργημα της αγάπης των κατοίκων για τον τόπο τους.

Με αιώρες, ξυλοκρέβατα, φωλιές, τελεφερίκ πάνω από το ποτάμι, μουσικές γέφυρες, τούνελ και μυστικά μονοπάτια με ευφάνταστες πινακίδες, το πάρκο προσφέρει μοναδικές εμπειρίες για παιδιά και ενήλικες που θέλουν να ξαναγίνουν παιδιά.

Οι πεζοπορικές διαδρομές, όπως αυτή προς τον «Θρόνο του Δία» με πανοραμική θέα στον Μαλιακό Κόλπο ή τον «Σιδερένιο Θρόνο» – μια κατασκευή 550 κιλών που θυμίζει Game of Thrones και ολοκληρώθηκε το 2019 – προσελκύουν λάτρεις της φύσης.

Η καλλιτεχνική διάσταση του χωριού αποτυπώνεται στην Άνω Παύλιανη, όπου ζωγραφιές, σκίτσα και διακοσμήσεις σε τοίχους, κάδους και εγκαταλελειμμένα κτίρια μετατρέπουν τη βόλτα σε διαδραστικό ταξίδι. Αιωνόβια δέντρα οδηγούν στον Εθνικό Δρυμό, ενώ ο δρόμος συνεχίζει προς γραφικά χωριά της ορεινής Φωκίδας, με τελικό προορισμό τον Αθανάσιο Διάκο.

Η Παύλιανη συνδυάζει φυσική ομορφιά, δημιουργικότητα και φιλοξενία, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για οικογένειες, πεζοπόρους και όσους αναζητούν μια αυθεντική απόδραση.

